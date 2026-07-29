Córdoba, Granada y Jaén permanecen este miércoles 29 de julio en aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados. Sevilla está en nivel amarillo, con valores que pueden alcanzar localmente los 40 grados en la campiña.

Andalucía afronta este miércoles una nueva jornada de calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos por altas temperaturas en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, coincidiendo con el comienzo de un nuevo episodio de calor generalizado en buena parte de España.

Los avisos de mayor intensidad afectan a Córdoba, Granada y Jaén, donde varias comarcas se encuentran en nivel naranja —peligro importante— por máximas previstas de 40 grados. Sevilla permanece en nivel amarillo, aunque algunos puntos de la campiña podrían alcanzar también ese umbral.

Las alertas estarán vigentes, con carácter general, entre las 13:00 y las 21:00 horas, el periodo en el que se esperan las temperaturas más elevadas.

Córdoba, Granada y Jaén, en aviso naranja

La alerta naranja afecta a la Campiña cordobesa, donde los termómetros pueden alcanzar los 40 grados durante la tarde.

En la provincia de Granada, el aviso de nivel naranja se concentra en la Cuenca del Genil, también por máximas previstas de 40 grados.

Jaén es la provincia con un mayor número de comarcas bajo riesgo importante. El aviso afecta a:

Morena y Condado.

Cazorla y Segura.

Valle del Guadalquivir de Jaén.

En todas estas zonas se esperan temperaturas próximas a los 40 grados entre primeras horas de la tarde y el comienzo de la noche. La relación de áreas afectadas aparece igualmente recogida por Protección Civil dentro de la alerta activada ante la nueva ola de calor.

Sevilla, en aviso amarillo por máximas de 39 grados

La Campiña sevillana permanece en aviso amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 39 grados.

Aemet advierte de que los termómetros podrían llegar localmente a los 40 grados, especialmente en las zonas más cálidas del valle del Guadalquivir. El aviso estará activo entre las 13:00 y las 20:59 horas.

Aunque el nivel amarillo representa un peligro inferior al naranja, las temperaturas previstas pueden afectar a las personas vulnerables y a quienes realicen actividades físicas o laborales prolongadas al aire libre.

Otras zonas con alerta amarilla

Además de la Campiña sevillana, algunas comarcas de las provincias que tienen avisos naranjas estarán bajo nivel amarillo.

En Córdoba, la alerta de menor intensidad afecta a:

Sierra y Pedroches.

Subbética cordobesa.

En estas zonas se esperan máximas de hasta 38 grados.

En Granada, el aviso amarillo se extiende a Guadix y Baza, donde los termómetros también pueden alcanzar los 38 grados.

La existencia de un aviso naranja en una provincia no significa que todo su territorio esté sometido al mismo nivel. Aemet establece las alertas por zonas meteorológicas atendiendo a los umbrales propios de cada comarca.

Cielos despejados y posibilidad de calima

La jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica y el predominio de cielos poco nubosos o despejados.

Durante la mañana pueden aparecer intervalos de nubes bajas en algunos puntos del litoral. También se espera presencia de polvo en suspensión o calima en el sur peninsular, una circunstancia que puede reducir la visibilidad y empeorar la calidad del aire.

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en parte del tercio occidental de Andalucía, mientras permanecerán estables o subirán de forma moderada en el resto de la comunidad.

Los vientos serán generalmente flojos y variables, aunque en el Estrecho predominará el levante moderado.

Comienza una nueva ola de calor

Protección Civil ha advertido de la llegada de la cuarta ola de calor del verano de 2026, cuyo inicio está previsto para este miércoles 29 de julio.

El episodio afectará a numerosas comunidades autónomas y puede dejar valores de entre 40 y 42 grados en los valles fluviales del suroeste peninsular, el valle del Ebro y Navarra.

Además del impacto sobre la salud, las temperaturas elevadas y la sequedad del terreno aumentan el peligro de incendios forestales. Las autoridades piden evitar cualquier actividad que pueda producir chispas o fuego en zonas rurales y forestales.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

El Ministerio de Sanidad recomienda beber agua con frecuencia, incluso cuando no se tenga sed, y evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día.

También aconseja reducir el ejercicio físico intenso al aire libre, utilizar ropa ligera y permanecer el mayor tiempo posible en espacios frescos o climatizados.

La atención debe reforzarse especialmente con:

Personas mayores.

Bebés y niños pequeños.

Embarazadas.

Pacientes con enfermedades crónicas.

Trabajadores y deportistas expuestos al sol.

Personas que viven solas.

Dolor de cabeza intenso, mareos, confusión, piel muy caliente, vómitos o pérdida de conocimiento pueden ser señales de un problema relacionado con el calor. Ante síntomas graves debe llamarse al 112.

Diferencia entre el aviso amarillo y el naranja

El aviso amarillo indica que determinadas actividades pueden verse afectadas y que existe riesgo para personas vulnerables o especialmente expuestas.

El nivel naranja representa un peligro importante. En estas situaciones, las condiciones meteorológicas pueden causar consecuencias más graves y se recomienda extremar las precauciones.

Estos avisos meteorológicos no deben confundirse con los niveles de riesgo para la salud del Ministerio de Sanidad. Ambos sistemas emplean criterios y zonas territoriales diferentes. Sanidad dispone de un mapa específico de áreas de meteosalud, con niveles que van desde la ausencia de riesgo hasta el riesgo alto.

Nota: Los avisos pueden actualizarse durante la jornada. La información definitiva debe consultarse en la página y la aplicación oficiales de Aemet, así como en los canales de Protección Civil y Emergencias 112 Andalucía.