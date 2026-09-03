Un inmigrante marroquí ha sido detenido en Ceuta tras intentar apuñalar a un soldado del Grupo de Regulares número 54. El suceso, que pudo acabar en tragedia, tuvo lugar en el puerto de la ciudad y fue evitado gracias a la pronta actuación de los efectivos militares.

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El hecho ocurrió alrededor de las dos de la tarde, cuando miembros de la patrulla de Regulares fueron alertados por un trabajador de un almacén que informó sobre un individuo con un palo que amenazaba a otras personas. Tras recibir la alerta, los soldados comenzaron una batida por la zona.

Los militares localizaron rápidamente al sospechoso, quien intentó huir al ser requerido. Sin embargo, fue perseguido por uno de los integrantes de la patrulla hasta que fue acorralado en un callejón. Ante la situación, el detenido sacó un cuchillo e intentó atacar al soldado.

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Gracias a la colaboración de varios miembros del Grupo de Regulares, la situación fue controlada. Finalmente, lograron reducir al individuo y desarmarlo sin que se produjeran heridos entre los militares. Los soldados involucrados en la detención fueron Bilal Amin, Ahmed Hossain y David Toro, bajo el mando del sargento Kevin Zapata.

El ejército de Ceuta se encuentra actualmente desempeñando un papel fundamental en labores de seguridad, especialmente tras la reciente avalancha de inmigrantes. Su intervención en este tipo de incidentes es clave para mantener el orden en la ciudad.

Este incidente se produce en un contexto de creciente tensión en la frontera, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la presencia militar en áreas críticas. Este miércoles, en el contexto del Día de Ceuta, el Ministerio de Defensa agradeció públicamente el esfuerzo de los soldados que han crecido y trabajado en la ciudad.