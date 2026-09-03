La Ciudad Autónoma de Ceuta ha decidido dar un paso crucial en el ámbito judicial en relación con la entrada masiva de inmigrantes que se registró a finales de julio. La institución se personará como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional para aclarar las circunstancias que rodearon la llegada irregular de decenas de miles de inmigrantes a través de la frontera del Tarajal.

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Según fuentes del Ejecutivo local, se considera que la Ciudad es una de las partes directamente afectadas por los hechos, los cuales impactaron profundamente en la seguridad, los servicios públicos, la economía y la vida cotidiana de Ceuta.

Por tal motivo, se pretende defender en el procedimiento judicial los derechos de las víctimas, representadas en este caso por el conjunto del pueblo de Ceuta. La decisión ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno, lo cual es un paso previo a la presentación de los escritos pertinentes ante el órgano judicial.

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Esta acción se produce en un momento crítico de la investigación, que dirige la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, y coincide con la decisión del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, de asumir personalmente el control del expediente relacionado con los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio.

Se ha interpretado la intervención del fiscal como una muestra de la relevancia institucional que ha tomado este procedimiento, que cuenta también con el seguimiento de la Fiscalía General del Estado. La investigación avanza con la incorporación de nuevos elementos que analizan el papel de las fuerzas de seguridad marroquíes durante la entrada masiva.

Con la personación de la Ciudad Autónoma, se incorpora un nuevo actor institucional en este proceso judicial, lo que subraya la importancia jurídica y política de la causa mientras se esclarecen las responsabilidades derivadas de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta.