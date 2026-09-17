El ministro Óscar Puente ha provocado reacciones en redes sociales tras publicar un GIF de un buitre junto a una noticia sobre la visita de Alberto Núñez Feijóo a Melilla durante el Día de la ciudad autónoma.

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha abierto un nuevo debate político en redes sociales después de publicar en X un GIF en blanco y negro de un buitre junto a una información sobre el viaje de Alberto Núñez Feijóo a Melilla.

La publicación, que no incluía ningún texto añadido por parte del ministro, fue interpretada por distintos usuarios como una referencia crítica hacia el líder del Partido Popular y su visita a la ciudad autónoma.

El mensaje coincidió con la celebración del Día de Melilla, una jornada institucional en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó una felicitación centrada en la convivencia y la diversidad.

Melilla es un ejemplo de diversidad, encuentro y convivencia. Una ciudad autónoma donde distintas culturas, tradiciones y formas de entender la vida comparten un mismo espacio y construyen juntas su futuro.



Sigamos trabajando por una sociedad basada en el respeto, el diálogo y… pic.twitter.com/WaxvReyu5B — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 17, 2026

Sánchez señaló en sus redes sociales que Melilla es «un ejemplo de diversidad, encuentro y convivencia» y defendió la necesidad de seguir trabajando por una sociedad basada en el respeto y el diálogo.

La publicación de Puente generó numerosas reacciones en redes sociales, con críticas por parte de sectores de la oposición y apoyo entre usuarios próximos al PSOE.

El contexto político del mensaje está marcado por la visita anunciada por Feijóo a Melilla, donde tenía previsto reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, y con el comisario europeo de Migraciones, dentro de la estrategia del PP para trasladar al ámbito europeo el debate sobre la situación de Ceuta y Melilla.

El uso del GIF reabrió también la discusión sobre el tono de los mensajes políticos en redes sociales y el empleo de imágenes simbólicas para criticar a adversarios.

Desde el Partido Popular han considerado la publicación una falta de respeto institucional y han reclamado que el Gobierno centre sus esfuerzos en la gestión de la situación migratoria y fronteriza.