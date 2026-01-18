

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la Unión Europea debe avanzar hacia una defensa “realmente común”, incluso aunque no exista un acuerdo unánime entre los 27 Estados miembros. En un contexto internacional marcado por la creciente tensión geopolítica, Sánchez ha subrayado que un grupo de países puede liderar ese proceso de integración militar.

En una entrevista concedida a La Vanguardia, el jefe del Ejecutivo ha señalado que “podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas realmente europeas”, insistiendo además en la necesidad de desarrollar una industria de defensa comunitaria que refuerce la autonomía estratégica de la UE.

Las declaraciones del presidente se producen tras las recientes manifestaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible anexión de Groenlandia. Sánchez ha advertido de que estas amenazas “hay que tomárselas en serio” y ha alertado de que un acto de fuerza de ese tipo supondría “la carta de defunción de la OTAN”.

Según ha afirmado, una hipotética invasión de Groenlandia convertiría al presidente ruso, Vladímir Putin, en “el hombre más feliz del mundo”, al legitimar su intento de invasión de Ucrania. En este sentido, Sánchez ha remarcado que cualquier preocupación estadounidense sobre la seguridad en el Ártico debe abordarse en el marco del Consejo Atlántico de la OTAN.

El Gobierno español está evaluando la posibilidad de enviar tropas a Groenlandia, una decisión sobre la que Sánchez ha indicado que aún no se ha tomado ninguna determinación. El presidente ha avanzado que abordará esta cuestión con el líder de la oposición y con los distintos grupos parlamentarios.

En materia de defensa, Sánchez ha destacado que España ha incrementado su presupuesto militar “en términos reales” como respuesta al actual contexto geopolítico, participando además en los instrumentos de financiación comunes y desplegando tropas de disuasión en el este de Europa. No obstante, ha rechazado de forma tajante la exigencia de Trump de elevar el gasto militar hasta el 5 % del PIB, una cifra que ha calificado de “inaceptable” e “inasumible”.

“No vamos a recortar políticas sociales, sanitarias, educativas y científicas para aumentar más un gasto militar que hoy no está concebido para reforzar la industria europea de la defensa”, ha afirmado, asegurando que con un gasto ligeramente superior al 2 % del PIB España “cumple de sobra” con las capacidades exigidas.

Por último, el presidente se ha referido a la relación con China, a la que España considera “un rival sistémico, un competidor y también un aliado en algunos desafíos globales”, como la lucha contra la emergencia climática. Sánchez ha confirmado su intención de realizar una nueva visita al país asiático en 2026 y ha defendido que Europa debe mantener abiertas sus vías de cooperación internacional. “El mundo es muy grande y hay regiones deseando colaborar con Europa, y Europa no puede darles la espalda”, ha concluido.