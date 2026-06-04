Madrid — Fuentes de La Moncloa han asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tenía conocimiento alguno sobre las actividades de la exmilitante del PSOE, Leire Díez. Estas declaraciones surgen tras el levantamiento parcial del secreto de sumario en el caso que instruye la Audiencia Nacional.

La investigación, dirigida por el juez Santiago Pedraz, busca esclarecer la existencia de una presunta trama dedicada a desbaratar actuaciones judiciales o policiales que pudieran afectar negativamente al Ejecutivo y al Partido Socialista.

Las claves del sumario según la UCO

De acuerdo con las diligencias de la Unidad de Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la red civil y política bajo sospecha habría operado bajo la siguiente estructura y fines:

Coordinación y liderazgo: El informe policial apunta a que la trama estaría coordinada por Leire Díez y liderada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán .

El informe policial apunta a que la trama estaría coordinada por Leire Díez y liderada por el exsecretario de Organización del PSOE, . Objetivo principal: Proteger de manera ilícita los intereses del partido y de miembros del Gobierno —incluido el propio jefe del Ejecutivo— en diversas causas judiciales.

Reacción del Ejecutivo: «Tranquilidad y colaboración»

Desde el entorno del presidente insisten en que Sánchez afronta la situación con absoluta calma, desvinculándose por completo de cualquier maniobra de interferencia judicial.

«En ningún momento el presidente ha tenido conocimiento de estas actividades», reiteran fuentes gubernamentales, comprometiéndose a mantener una plena colaboración con la justicia para esclarecer los hechos.

El PSOE arremete contra los implicados: «Farsantes y oportunistas»

Por su parte, la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha salido en defensa de las siglas del partido, desmarcando a la organización de las conductas reflejadas en el sumario. Torró ha calificado lo sucedido como una amalgama de acciones particulares:

Comportamientos individuales: Ha definido a los investigados como una «suma de farsantes, oportunistas y resentidos» que han utilizado el nombre del PSOE «en vano y en falso».

Ha definido a los investigados como una «suma de farsantes, oportunistas y resentidos» que han utilizado el nombre del PSOE «en vano y en falso». Medidas disciplinarias: La dirigente socialista ha recordado que la formación ya tomó medidas hace tiempo contra varios de los nombres que figuran en las diligencias de la Guardia Civil.

Finalmente, el partido y el propio Pedro Sánchez han vuelto a contraponer su política de «tolerancia cero» y contundencia ante las sospechas internas con la actitud que, a su juicio, mantiene el Partido Popular cuando se enfrenta a escenarios de presunta corrupción.