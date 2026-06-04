Madrid.— La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha manifestado este jueves su firme convicción de que el denominado ‘caso Leire’ está «intrínsecamente vinculado» al PSOE. Según la dirigente popular, la trama investigada tenía como principal objetivo interferir y frenar el avance de las causas judiciales que afectan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Estas declaraciones se producen tras el levantamiento parcial del secreto de sumario del caso que investiga a la exmilitante socialista Leire Díaz, un proceso que busca esclarecer si existió una red organizada para desbaratar actuaciones judiciales o policiales dirigidas contra el Ejecutivo y el Partido Socialista.

Un plan diseñado durante los «cinco días de reflexión»

Gamarra ha subrayado que las referencias a Pedro Sánchez en el sumario son constantes, lo que a su juicio demuestra que se trata, en realidad, del «caso PSOE». La dirigente ha argumentado que «nadie puede desvincular» estos hechos de la formación política ni de su secretario general.

Para el PP, el origen de la trama coincide temporalmente con el periodo en el que Sánchez se tomó cinco días de reflexión tras abrirse la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez. Gamarra ha calificado aquellas jornadas de «estafa», afirmando que:

«Lo que realmente se estaba promoviendo era la organización de una trama criminal para desestabilizar instituciones del Estado con el objetivo de proteger a Sánchez».

Asimismo, ha destacado que Leire Díaz «no era una desconocida en el PSOE ni actuaba sola ni para sí misma», asegurando que los implicados contaban con financiación del propio partido.

Exigencia de elecciones y críticas a los Presupuestos

Ante lo que considera evidencias de «gravedad máxima», Gamarra ha vuelto a exigir responsabilidades políticas inmediatas y la convocatoria de elecciones generales, argumentando que «los españoles estamos reos sin poder tomar la palabra». No obstante, ha descartado que el PP vaya a impulsar una moción de censura, argumentando que la formación carece de la mayoría parlamentaria suficiente para que prospere, al tiempo que ha criticado la postura de los socios de investidura del Gobierno.

Por último, la vicesecretaria popular se ha pronunciado sobre el reciente anuncio del jefe del Ejecutivo respecto al inicio de los trámites para los Presupuestos Generales del Estado de 2027: