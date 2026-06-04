LUXEMBURGO. — El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves de forma tajante que no ha tenido «ningún conocimiento de ninguna intromisión» por parte de mandos de la Guardia Civil sobre los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). El titular de Interior ha aprovechado la ocasión para blindar y defender la «plena honestidad» de la actual directora del cuerpo, Mercedes González.

«Vuelvo a decir que no he conocido, y si las hubiera conocido no las hubiera tolerado», ha afirmado con contundencia Marlaska a su llegada al Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea que se celebra en Luxemburgo.

Con estas declaraciones, el ministro intenta zanjar la polémica en torno a supuestas presiones internas en el seno del Instituto Armado, reiterando su confianza absoluta en la cúpula del cuerpo: «Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil», ha remachado ante los medios de comunicación.

Desmentido de reuniones clave

Este movimiento de respaldo por parte del ministro se suma a los desmentidos que él mismo realizó recientemente. Marlaska negó de forma explícita que la directora, Mercedes González, hubiera mantenido reunión alguna con la exmilitante socialista Leire Díez, o con «cualquier otra» de las personas que figuran como investigadas en la causa abierta por el juez Santiago Pedraz.

Dicha investigación judicial rastrea el presunto uso de fondos del PSOE con el objetivo de desbaratar o interferir en actuaciones policiales y judiciales que pudiesen afectar tanto al partido como al propio Gobierno.