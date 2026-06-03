BARCELONA. En un movimiento estratégico para marcar el rumbo de la segunda mitad de la legislatura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado formalmente este miércoles desde Cataluña que el Ejecutivo central presentará el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2027 en los plazos legales previstos.

Con este anuncio, el líder del Ejecutivo busca proyectar una imagen de solidez institucional y estabilidad económica, despejando los rumores de un adelanto electoral y reafirmando su intención de agotar el mandato presidencial. Sánchez ha defendido la necesidad de articular unas nuevas cuentas públicas adaptadas al marco de las reglas fiscales de la Unión Europea y orientadas a la consolidación de las reformas estructurales en marcha.

Negociación y estabilidad parlamentaria

La elección de Cataluña como escenario para este anuncio subraya la importancia estratégica que el Ejecutivo otorga al diálogo con las fuerzas territoriales y los socios de investidura. El presidente ha manifestado su plena confianza en la capacidad de negociación del bloque parlamentario para sacar adelante las cuentas, haciendo un llamamiento a la responsabilidad política para superar los vetos y la fragmentación que caracterizan al Congreso de los Diputados.

Los ministerios de Hacienda y Economía iniciarán los trabajos previos de cara al diseño del techo de gasto este verano, con el objetivo de encauzar la tramitación parlamentaria oficial durante el otoño. Según fuentes de Moncloa, las prioridades presupuestarias para 2027 se focalizarán en áreas críticas como el acceso a la vivienda, la cohesión social y la inversión en infraestructuras clave para las comunidades autónomas.