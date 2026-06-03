MADRID. — El sumario del caso Leire continúa desvelando la magnitud de la operación policial que sacudió los cimientos del PSOE. Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto al descubierto el listado pormenorizado de la documentación y los archivos digitales que los agentes intervinieron durante el histórico registro de la sede federal socialista en la calle Ferraz. El «botín» documental incluye desde las agendas y correos electrónicos del secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, hasta facturas de viajes a nombre de la principal investigada, Leire Díez.

El objetivo de los investigadores con este masivo volcado de información es determinar hasta qué punto la infraestructura y los fondos del PSOE pudieron sufragar, conocer o dar cobertura a las maniobras de la presunta intermediaria de la trama.

El foco sobre la Secretaría de Organización

Los agentes de la UCO centraron buena parte de sus esfuerzos en los servidores informáticos y los despachos del área que dirige Santos Cerdán. De acuerdo con el acta de incautación reflejada en el sumario, la Guardia Civil realizó una copia de seguridad íntegra de los correos electrónicos corporativos, los flujos de mensajes y los calendarios de trabajo del número tres del PSOE.

Los investigadores sospechan que las agendas de Cerdán pueden contener registros clave sobre reuniones sectoriales, visitas no oficiales y contactos que ayuden a delimitar el verdadero peso y capacidad de influencia de Leire Díez dentro de la fontanería del partido, así como su relación con altos cargos institucionales.

Justificantes de gasto y viajes bajo lupa

Otro de los pilares del material intervenido en Ferraz corresponde a la contabilidad interna y los registros de la tesorería del PSOE. Los agentes se incautaron de un volumen considerable de facturas, liquidaciones de gastos y billetes de transporte (trenes y aviones) expedidos a nombre de Leire Díez.

La UCO analiza detalladamente la coincidencia cronológica de estos viajes pagados por el partido con las fechas en las que Díez presuntamente mantenía encuentros con investigados de otras causas de corrupción o con altos mandos policiales —como las citas constatadas con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González—. Para la acusación, demostrar que el partido costeaba los desplazamientos de Díez en las fechas clave resulta una línea de investigación prioritaria para dirimir responsabilidades orgánicas.

Correos institucionales y archivos en la nube

El despliegue informático durante el registro permitió también la extracción de miles de archivos alojados en las cuentas de correo electrónico de otros trabajadores y asesores de la sede central, así como documentos compartidos en la nube interna del partido.

La Guardia Civil busca «rastros digitales» (comunicaciones, borradores de informes o mensajes cruzados) que confirmen si Díez actuaba por libre o si existía una estructura coordinada en Ferraz que recibía la información confidencial que ella supuestamente obtenía de manera ilícita. Con el análisis de este masivo volumen de información apenas comenzando, los peritos de la UCO auguran que el volcado de Ferraz nutrirá las próximas fases de la instrucción judicial.