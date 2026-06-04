BADAJOZ. — La Audiencia de Badajoz vive este jueves, 4 de junio de 2026, una de las jornadas más decisivas en el juicio que investiga presuntas irregularidades en la Diputación provincial. Tras concluir la fase testifical, hoy es el turno de la declaración de los principales encausados: David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la corporación provincial.

Ambos se enfrentan a una petición de tres años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Junto a ellos, están acusados otras nueve personas vinculadas a las áreas de Cultura y Recursos Humanos de la institución, además de Luis Carrero, jefe de Coordinación de Centros y amigo personal de Sánchez.

Arranca el turno de los acusados

El interrogatorio ha comenzado a las 10:00 horas con la comparecencia de Miguel Ángel Gallardo, a quien seguirá el propio David Sánchez. Durante la sesión, responderán a las preguntas de la Fiscalía, de las defensas y de las siete acusaciones populares personadas en la causa.

Cabe recordar que David Sánchez ya no está siendo juzgado por el delito de aceptación de nombramiento ilegal, al haber determinado la justicia que este ya había prescrito.

Choque de versiones: La UCO frente a los testigos

Las tres jornadas previas de declaraciones testificales, en las que han comparecido más de 40 testigos y peritos, han dejado en evidencia la división de posturas en torno a cómo se gestaron los contratos:

La tesis de la UCO: Según los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —basados en el análisis de miles de correos electrónicos—, la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios se creó expresamente para David Sánchez. La investigación apunta a Gallardo como el «impulsor» de la plaza y al área de Recursos Humanos como el «motor» administrativo necesario para su creación.

Según los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —basados en el análisis de miles de correos electrónicos—, la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios para David Sánchez. La investigación apunta a Gallardo como el «impulsor» de la plaza y al área de Recursos Humanos como el «motor» administrativo necesario para su creación. El respaldo de los testigos: Por el contrario, la mayoría de los testigos que han comparecido ante la sala durante estos días han defendido la legalidad de las actuaciones, avalando formalmente los procesos de contratación tanto de David Sánchez como de Luis Carrero.

El juicio entra así en su recta final tras completarse las fases testifical y documental, quedando a la espera de las conclusiones definitivas de las partes una vez concluyan los interrogatorios de los once acusados.