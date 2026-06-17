La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que someta las nuevas cuentas públicas a la aprobación de la Cámara y que, en caso de no reunir los apoyos necesarios, convoque elecciones generales de inmediato.

Durante la sesión de control al Gobierno, la representante vasca ha sostenido que el Ejecutivo se encuentra «nadando en el último largo de la legislatura» y ha señalado como un hecho «evidente» la pérdida de la mayoría parlamentaria que hizo posible la investidura. Vaquero ha censurado que el Gobierno central lleve tres años «mareando la perdiz» con las cuentas públicas, una situación que, según ha afirmado, está agotando la capacidad de resistencia de su grupo.

La portavoz del PNV ha remarcado la necesidad urgente de aportar previsibilidad y certidumbres a la economía, las instituciones y la sociedad. Asimismo, ha recordado que del nuevo proyecto presupuestario dependen partidas clave para la industria vasca, los trabajadores autónomos, las familias y las políticas de dependencia. Vaquero también ha afeado al Ejecutivo la articulación de un «presupuesto paralelo» elaborado al margen del debate parlamentario.

La réplica del Ejecutivo

En su turno de respuesta, Pedro Sánchez ha manifestado la disposición del Gobierno para sentarse a negociar con aquellas formaciones políticas que se muestren abiertas al diálogo para sacar adelante los presupuestos de 2027. Según el presidente, estas futuras cuentas mantendrán la coherencia con los objetivos de transformación digital, transición energética y ambición social, respetando a su vez el rigor fiscal en materia de déficit y deuda pública.

Sánchez ha calificado la presente legislatura de «peculiar» en cuanto a sus metas, priorizando la ejecución final de los fondos europeos, la aplicación de la ley de amnistía y la gestión de los efectos derivados de los conflictos bélicos internacionales. El jefe del Ejecutivo ha concluido su intervención defendiendo la eficacia de las medidas de su gabinete a la hora de contener la inflación y moderar el precio de la factura eléctrica.