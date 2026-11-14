MADRID — El líder y candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha dado el pistoletazo de salida oficial a la campaña electoral para las generales del próximo 29 de noviembre (29N) con un acto en la madrileña plaza de Colón. Pese al frío y la lluvia, más de dos mil simpatizantes arroparon a la formación en un mitin marcado por los mensajes de apoyo en vídeo de sus principales socios internacionales.

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Respaldo desde Europa y América

Justo antes de la intervención de Abascal, se proyectaron grabaciones de dirigentes internacionales afines que quisieron mostrar su apoyo al proyecto de Vox de cara a la cita con las urnas. Entre las figuras que enviaron su respaldo destacan:

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En Europa: La primera ministra italiana, Giorgia Meloni ; la líder francesa Marine Le Pen ; el primer ministro húngaro, Viktor Orbán ; el vicepresidente italiano Matteo Salvini ; el neerlandés Geert Wilders y la dirigente alemana Alice Weidel .

La primera ministra italiana, ; la líder francesa ; el primer ministro húngaro, ; el vicepresidente italiano ; el neerlandés y la dirigente alemana . En América: El presidente de Argentina, Javier Milei, y Flávio Bolsonaro.

«Es sentido común» y prioridad nacional

Durante el acto —en el que muchos asistentes lucieron camisetas blancas con el lema oficial de campaña, «Es sentido común», impreso en letras verdes—, Abascal hizo un llamamiento a la «movilización masiva» de los electores ante unos comicios que calificó de «existenciales y absolutamente decisivos» tanto para España como para Europa.

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El líder de Vox centró su discurso en la defensa de la prioridad nacional —reclamando que los españoles no sean «los últimos de la cola» en el acceso a la vivienda o a las ayudas sociales— y en construir una alternativa para revertir las políticas del actual Gobierno. Por su parte, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, subrayó la trascendencia de estas dos semanas de campaña, asegurando que representan la oportunidad más importante desde la fundación de Vox en 2013 para poner fin al Ejecutivo de Pedro Sánchez.