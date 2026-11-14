SEVILLA — El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular y candidato por Sevilla, Juan Bravo, ha protagonizado un mitin enmarcado en el arranque de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre (29N), donde ha reivindicado la gestión del Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía como el «ejemplo» y el espejo en el que debe mirarse el conjunto de España.

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Durante su intervención, Bravo ha arremetido con dureza contra el Ejecutivo central, asegurando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acabado por reproducir «lo peor del socialismo que vivimos en Andalucía» durante sus años de gestión autonómica.

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El modelo andaluz frente a la política económica nacional

Frente a las políticas fiscales y económicas del Gobierno de coalición, el dirigente popular ha defendido la fórmula aplicada en territorio andaluz basada en la bajada de impuestos, la contención del gasto político y la simplificación administrativa:

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Liderazgo en autónomos y empleo: Bravo ha destacado que Andalucía se ha consolidado como la comunidad con mayor número de autónomos y como un referente en la creación de empleo.

Bravo ha destacado que Andalucía se ha consolidado como la comunidad con mayor número de autónomos y como un referente en la creación de empleo. Reducción del aparato público: El candidato ha reiterado su apuesta por disminuir el número de ministerios, asesores y partidas destinadas a propaganda institucional, exigiendo que esos recursos públicos se destinen directamente a reforzar la sanidad, la educación y la dependencia.

El candidato ha reiterado su apuesta por disminuir el número de ministerios, asesores y partidas destinadas a propaganda institucional, exigiendo que esos recursos públicos se destinen directamente a reforzar la sanidad, la educación y la dependencia. Responsabilidad fiscal: Asimismo, ha reclamado rigor presupuestario bajo la premisa de no gastar lo que no se tiene, pensando en la sostenibilidad económica para las próximas generaciones.

Críticas del PP de Sevilla al Ejecutivo central

El acto también contó con la participación de destacadas figuras del partido a nivel local y provincial, como el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez.

El regidor sevillano cargó duramente contra el presidente del Gobierno, al que tildó de ser «el presidente más antisevillano de la historia», denunciando el estado de infraestructuras clave en la provincia como el puente del Centenario o los problemas en la red de alta velocidad, además de exigir responsabilidades ante los casos de corrupción asociados al Ejecutivo central.

Con la mirada puesta en la cita con las urnas del 29N, Juan Bravo cerró filas apelando a la movilización directa de los ciudadanos en las urnas y recordando que «las encuestas no votan, votan las personas», con el objetivo de trasladar a toda España el cambio político consolidado en Andalucía.