SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID) — La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado con dureza contra las «coacciones» y presiones sufridas por los asistentes a un acto de campaña en San Sebastián de los Reyes. La dirigente madrileña ha atribuido estas protestas —protagonizadas a las puertas del recinto por colectivos y docentes en huelga convocada por CCOO y UGT— a la «frustración» de una izquierda que está perdiendo «el business de vivir de lo público para que lo público no funcione».

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Durante su intervención, Ayuso agradeció el esfuerzo de los simpatizantes que decidieron quedarse pese al ambiente en la entrada, lamentando que personas mayores y familias con niños tuvieran que marcharse por el miedo generado. Asimismo, reprochó a los docentes en huelga que sigan «acosando en actos de campaña» y criticó que antepongan sus intereses ideológicos perjudicando a los alumnos en momentos clave como la selectividad, ensalzando a su vez la labor de la Policía Nacional para garantizar el derecho al trabajo.

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Críticas al «gobierno mafioso» de Pedro Sánchez

En clave nacional y a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre (29N), la presidenta madrileña ha endurecido su discurso contra el Ejecutivo central, al que ha tildado de ser un «gobierno mafioso» instalado en la Moncloa que carece de límites y no respeta la separación de poderes.

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Ayuso ha recordado episodios polémicos de la legislatura, mencionando casos de corrupción asociados a la compra de mascarillas y aludiendo a la situación judicial del entorno del Gobierno. Frente a este modelo, ha defendido que en Madrid «no hay lugar para los jetas, sino para la gente de bien», y ha hecho un llamamiento directo a la ciudadanía:

Concentración del voto: Ha pedido aglutinar el voto en torno a Alberto Núñez Feijóo , a quien ha definido como «el experto número uno en sanchismo».

Ha pedido aglutinar el voto en torno a , a quien ha definido como «el experto número uno en sanchismo». Advertencia de futuro: Ha advertido de que si la izquierda y «esta mafia» logran mantenerse, muchos votantes acabarán arrepintiéndose en el futuro.

El mitin, enmarcado en la apretada agenda de campaña de los populares de cara a la cita con las urnas del 29N, contó también con el testimonio de una persona invitada para alertar sobre las consecuencias del denominado socialismo bolivariano en la gestión institucional.