Domingo 11 de octubre de 2026. Según los datos municipales públicos de AEMET, A Coruña y Las Palmas de Gran Canaria registran una probabilidad de lluvia del 100%, Bilbao alcanza el 75% y Ceuta presenta 0% de probabilidad de precipitación.
Lee tambien: El tiempo en España sábado, 10 de octubre de 2026: lluvias en Ceuta y cielos variables en el norte
Norte peninsular
Bilbao: máxima de 23°C y mínima de 12°C, nuboso con lluvia escasa, viento NO 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 75%.
A Coruña: máxima de 21°C y mínima de 16°C, muy nuboso con lluvia escasa, viento NO 10 km/h. La probabilidad de lluvia alcanza el 100%.
Lee tambien: Una masa de aire polar provoca un brusco descenso de temperaturas en España
Centro peninsular
Madrid registra 23°C de máxima y 11°C de mínima, con cielo poco nuboso y viento del S 5 km/h. No hay previsión de lluvia (probabilidad 0%).
Zaragoza presenta 24°C de máxima y 13°C de mínima, con nubes altas y viento del O 10 km/h. Probabilidad de lluvia 0%.
Sur peninsular
Ceuta ofrece máxima de 24°C y mínima de 20°C, con nubes altas y viento E 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones sobre la ciudad.
Sevilla: máxima de 31°C y mínima de 15°C, nubes altas y viento O 5 km/h. Probabilidad de lluvia 0%.
Mediterráneo
Barcelona registra máxima de 23°C y mínima de 14°C, con nubes altas y viento NE 15 km/h. Probabilidad de lluvia 5%.
València presenta máxima de 26°C y mínima de 14°C, nubes altas y viento C 0 km/h. Probabilidad de lluvia 0%.
Islas Baleares
Palma (Mallorca): cielo poco nuboso, máxima de 25°C y mínima de 14°C, viento del SO 15 km/h. Probabilidad de lluvia 0%.
Según la información consultada en AEMET, no se esperan incidencias asociadas a precipitaciones en la isla.
Islas Canarias
Las Palmas de Gran Canaria anota máxima de 26°C y mínima de 22°C, muy nuboso con lluvia escasa y viento N 20 km/h. Probabilidad de lluvia 100%.
Este patrón indica posibilidad de precipitación intermitente, aunque con cuantías descritas como escasas en el parte regional.
Recomendaciones
- En Bilbao, A Coruña y Las Palmas de Gran Canaria conviene llevar protección frente a la lluvia por la elevada probabilidad.
- En Ceuta, con probabilidad de lluvia del 0% y predominio de nubes altas, pueden organizarse actividades al aire libre sin necesidad de medidas frente a precipitaciones.
- Abrigo para la noche por las mínimas de la jornada, especialmente en zonas más frías de la península.
Fuente: AEMET, datos municipales públicos por capital (consulta del domingo 11 de octubre de 2026).
La previsión apunta a un día mayoritariamente seco en el centro, sur y litoral mediterráneo, mientras que el norte y algunas capitales atlánticas concentran el riesgo de lluvia.