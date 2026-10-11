Domingo 11 de octubre de 2026. Según los datos municipales públicos de AEMET, A Coruña y Las Palmas de Gran Canaria registran una probabilidad de lluvia del 100%, Bilbao alcanza el 75% y Ceuta presenta 0% de probabilidad de precipitación.

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Norte peninsular

Bilbao: máxima de 23°C y mínima de 12°C, nuboso con lluvia escasa, viento NO 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 75%.

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A Coruña: máxima de 21°C y mínima de 16°C, muy nuboso con lluvia escasa, viento NO 10 km/h. La probabilidad de lluvia alcanza el 100%.

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Centro peninsular

Madrid registra 23°C de máxima y 11°C de mínima, con cielo poco nuboso y viento del S 5 km/h. No hay previsión de lluvia (probabilidad 0%).

Zaragoza presenta 24°C de máxima y 13°C de mínima, con nubes altas y viento del O 10 km/h. Probabilidad de lluvia 0%.

Sur peninsular

Ceuta ofrece máxima de 24°C y mínima de 20°C, con nubes altas y viento E 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones sobre la ciudad.

Sevilla: máxima de 31°C y mínima de 15°C, nubes altas y viento O 5 km/h. Probabilidad de lluvia 0%.

Mediterráneo

Barcelona registra máxima de 23°C y mínima de 14°C, con nubes altas y viento NE 15 km/h. Probabilidad de lluvia 5%.

València presenta máxima de 26°C y mínima de 14°C, nubes altas y viento C 0 km/h. Probabilidad de lluvia 0%.

Islas Baleares

Palma (Mallorca): cielo poco nuboso, máxima de 25°C y mínima de 14°C, viento del SO 15 km/h. Probabilidad de lluvia 0%.

Según la información consultada en AEMET, no se esperan incidencias asociadas a precipitaciones en la isla.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria anota máxima de 26°C y mínima de 22°C, muy nuboso con lluvia escasa y viento N 20 km/h. Probabilidad de lluvia 100%.

Este patrón indica posibilidad de precipitación intermitente, aunque con cuantías descritas como escasas en el parte regional.

Recomendaciones

En Bilbao , A Coruña y Las Palmas de Gran Canaria conviene llevar protección frente a la lluvia por la elevada probabilidad.

, y conviene llevar protección frente a la lluvia por la elevada probabilidad. En Ceuta , con probabilidad de lluvia del 0% y predominio de nubes altas , pueden organizarse actividades al aire libre sin necesidad de medidas frente a precipitaciones.

, con probabilidad de lluvia del 0% y predominio de , pueden organizarse actividades al aire libre sin necesidad de medidas frente a precipitaciones. Abrigo para la noche por las mínimas de la jornada, especialmente en zonas más frías de la península.

Fuente: AEMET, datos municipales públicos por capital (consulta del domingo 11 de octubre de 2026).

La previsión apunta a un día mayoritariamente seco en el centro, sur y litoral mediterráneo, mientras que el norte y algunas capitales atlánticas concentran el riesgo de lluvia.

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