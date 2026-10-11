La formación se solidariza con la Junta de Personal Docente, criticando la «improvisación» en los colegios e institutos ante la llegada de los Reyes.

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CEUTA. — Podemos Ceuta ha trasladado este sábado su «apoyo firme y rotundo» a la Junta de Personal Docente de la ciudad autónoma, arremetiendo duramente contra la «improvisación, el ninguneo constante y la absoluta falta de sensibilidad» que, según denuncian, las instituciones estatales están demostrando hacia la comunidad educativa local. A través de un comunicado, la formación morada ha aseverado que «Ceuta no es una colonia ni una provincia de segunda», reivindicando a la escuela pública como el pilar central de la cohesión social en la ciudad.

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El detonante del malestar político y sindical ha sido el protocolo organizativo anunciado con motivo de la inminente visita de los Reyes a Ceuta. El partido califica de «incomprensible» que la Delegación del Gobierno comunicara a última hora del viernes —en la víspera de un puente festivo— una medida que contempla que el alumnado pueda acudir a los actos mediante autorización previa mientras las aulas permanecen abiertas, en un formato que han tildado con ironía de «televenta norteamericana de madrugada».

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Reproches a la Dirección Provincial de Educación

Desde Podemos sostienen que esta decisión traslada injustamente la responsabilidad organizativa a los equipos directivos, docentes y familias, evidenciando una desconexión total con la rutina de los centros educativos. Asimismo, la formación ha dirigido sus críticas a la Dirección Provincial de Educación, acusándola de mantener un «silencio cómplice» y una actitud sumisa que vulnera y merma los derechos laborales del profesorado.

El comunicado hace hincapié en la discriminación que sufren los profesionales de la enseñanza frente a otros sectores del empleo público, a los que sí se les facilitan facilidades para asistir a eventos institucionales:

Exigencia de rectificación: Reclaman la interrupción reglada de la jornada laboral para los docentes que deseen acudir a los actos.

Reclaman la interrupción reglada de la jornada laboral para los docentes que deseen acudir a los actos. Respeto a la educación pública: Piden un compromiso firme que no relegue a los profesores a la condición de «funcionarios de segunda categoría».

Posicionamiento republicano y dardos al PSOE local

Pese a que la formación ha remarcado su postura ideológica de «defensa de la República y no de la monarquía», consideran prioritario denunciar la falta de sensibilidad en la gestión de las instituciones socialistas. En esta línea, Podemos Ceuta ha lanzado un dardo a la Gestora del PSOE local y a los docentes integrados en sus filas, cuestionando si respaldarán sin críticas la actuación del nuevo Delegado del Gobierno ante el malestar generado en las aulas ceutíes.