El santoral católico conmemora hoy, 29 de diciembre, la festividad de Santo Tomás Becket, arzobispo de Canterbury y mártir. Su figura es un símbolo universal de la resistencia de la conciencia religiosa frente a las imposiciones del poder político, lo que le valió el martirio dentro de su propia catedral en el siglo XII.

Santo Tomás Becket, obispo y mártir

Tomás Becket (1118-1170) fue una de las personalidades más poderosas de la Inglaterra medieval, pasando de ser el mejor amigo y canciller del rey Enrique II a convertirse en su principal opositor en defensa de la Iglesia.

Tras una carrera brillante como canciller del reino, fue nombrado arzobispo de Canterbury. En ese momento, Becket experimentó una profunda conversión: abandonó su vida de lujos por una de ascetismo y se convirtió en el defensor de los derechos de la Iglesia frente a las pretensiones del rey de controlar al clero. El Exilio y el Conflicto: Las tensiones con Enrique II lo llevaron al exilio en Francia durante seis años. A su regreso, la hostilidad no cesó. El rey, en un arrebato de ira, pronunció unas palabras que fueron interpretadas por cuatro caballeros como una orden de asesinato.

El 29 de diciembre de 1170, los caballeros entraron en la Catedral de Canterbury durante el oficio de vísperas. Becket se negó a huir y fue asesinado ante el altar. Sus últimas palabras fueron: «Acepto la muerte por el nombre de Jesús y por la Iglesia». Legado: Su muerte conmocionó a la cristiandad europea. Fue canonizado solo tres años después y su tumba se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo medieval.

Otros santos que se celebran el 29 de diciembre

Junto a la memoria del mártir de Canterbury, la Iglesia recuerda hoy a otras figuras destacadas:

En este día se recuerda especialmente al gran rey de Israel, antepasado de Jesucristo. Se conmemora su papel como autor de los Salmos y como el soberano que unificó a las tribus de Israel bajo la promesa divina. San Florencio de Bourges, obispo: Obispo francés del siglo VII, conocido por su celo apostólico y por la construcción de iglesias y monasterios en su diócesis.

Obispo africano que sufrió el martirio por defender la fe católica durante las persecuciones del siglo III. San Marcelo Akimetes, abad: Fundador en Constantinopla de la orden de los «Acemetas» (los que no duermen), monjes que se turnaban para que la alabanza a Dios en el monasterio fuera ininterrumpida las 24 horas del día.

Beatos