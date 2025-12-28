En el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado este domingo 28 de diciembre, último del año, la combinación ganadora ha puesto en juego un bote de 13 millones de euros. Al no haberse registrado boletos acertantes de la Primera Categoría, la cuantía acumulada seguirá creciendo para estrenar el 2026.

Combinación Ganadora

• Números: 11, 19, 20, 36, 38

• Número Clave: 0

Escrutinio y Reparto de Premios

La recaudación total del sorteo ha ascendido a 3.902.935,50 €. Los premios se han distribuido de la siguiente manera:

• Primera Categoría (5+1): No hay acertantes, por lo que el bote se incrementa para la próxima semana.

• Segunda Categoría (5+0): En esta ocasión no se han registrado boletos premiados.

• Tercera Categoría (4+1): Hay 24 acertantes que recibirán un premio de 11.215,33 € cada uno.

• Cuarta Categoría (4+0): Un total de 179 personas han ganado 174,74 €.

• Quinta Categoría (3+1): Los 1.139 boletos premiados cobrarán 31,39 €.

• Sexta Categoría (3+0): Se han registrado 8.847 acertantes con un premio de 13,14 €.

• Séptima Categoría (2+1): Hay 16.923 ganadores que percibirán 5,26 €.

• Octava Categoría (2+0): Los 134.195 boletos premiados recuperan el doble de su apuesta con 3,00 €.

• Reintegro (0+1): Un total de 267.149 personas recuperan el importe de 1,50 € al acertar el número clave.

Próximo sorteo: 4 de enero de 2026

Al quedar vacante el premio principal, el bote estimado para el primer sorteo del año que viene asciende a 14 millones de euros.

Recuerda que los premios tienen una caducidad de tres meses y que la única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).