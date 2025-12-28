El sorteo de la Bonoloto celebrado hoy, domingo 28 de diciembre, ha cerrado el fin de semana con una combinación que ha dejado el premio principal vacante. Al no registrarse acertantes de la Primera Categoría, el bote acumulado sigue creciendo para el próximo sorteo de lunes.

Combinación Ganadora

• Números: 2, 6, 9, 17, 43, 47

• Número Complementario: 30

• Reintegro: 2

Escrutinio y Reparto de Premios

La recaudación total del sorteo ha ascendido a 2.321.366,00 €. Los premios se han distribuido de la siguiente forma:

• Primera Categoría (6 aciertos): Sin acertantes. El bote se acumula para mañana.

• Segunda Categoría (5 + Complementario): Se han registrado 3 boletos premiados (uno de ellos validado en Algeciras, Cádiz), con un premio individual de 38.802,32 €.

• Tercera Categoría (5 aciertos): Un total de 66 personas cobrarán 881,87 €.

• Cuarta Categoría (4 aciertos): Los 3.771 acertantes recibirán un premio de 23,15 €.

• Quinta Categoría (3 aciertos): Los 69.839 boletos premiados tienen el premio fijo de 4,00 €.

• Reintegro: Un total de 424.168 apuestas recuperan el importe de 0,50 €.

Bote para el lunes

Al no haber ganadores de los seis números, el bote estimado para el sorteo de mañana, lunes 29 de diciembre de 2025, asciende a 1.500.000 €.

Recuerda que los premios caducan a los tres meses. La única fuente oficial vinculante es la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).