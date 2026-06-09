El santoral católico celebra hoy, 10 de junio, a Beato Juan Dominici, arzobispo y cardenal. Su figura destaca por su empeño reformador y por la influencia que ejerció desde cargos eclesiásticos de gran responsabilidad.

Este miércoles 10 de junio de 2026 se vive dentro de las semanas del tiempo ordinario, con una memoria que invita a mirar cómo la disciplina eclesial y la predicación se unían en la vida de Juan Dominici.

Beato Juan Dominici (ca. 1350-1419)

Juan Dominici fue un dominico cuya actividad en la Iglesia se desarrolló en el contexto de los grandes cambios del final del Medievo. Su biografía está unida a la acción pastoral y a la formación, algo especialmente visible cuando recibió responsabilidades de gobierno.

Como arzobispo y, posteriormente, como cardenal, participó en tareas de orientación eclesial y de reforma. En su manera de entender el ministerio, la disciplina y la predicación no eran detalles accesorios: iban unidas a la búsqueda de una vida cristiana más ordenada.

Una nota característica de su legado es el tono práctico de su enseñanza. En sus escritos y recomendaciones aparece con frecuencia la insistencia en la formación, la corrección fraterna y el cuidado de la vida clerical, temas que, en el tránsito entre siglos, preocupaban especialmente a la Iglesia.

Su recuerdo como beato ha pervivido en ámbitos donde se valora la autoridad pastoral unida al trabajo constante. Por eso, hoy tiene sentido detenerse en su ejemplo: cargos altos para servir con coherencia, y reforma como tarea que nace del Evangelio y del deber eclesial.

Otros santos que se celebran el 10 de junio

San Amancio : mártir, recordado por su entrega en el testimonio cristiano.

: mártir, recordado por su entrega en el testimonio cristiano. San Aresio : mártir, venerado en la tradición hagiográfica por su fidelidad.

: mártir, venerado en la tradición hagiográfica por su fidelidad. San Bogumilo de Gniezno (s. XII) : obispo asociado a Gniezno en el siglo XII .

: obispo asociado a en el . San Censurio de Auxerre (s. V) : santo de Auxerre del siglo V .

: santo de del . San Itamar de Rochester (s. VII) : figura eclesial de Rochester en el siglo VII .

: figura eclesial de en el . San Landerico de París (s. VII) : santo vinculado a París en el siglo VII .

: santo vinculado a en el . San Maurino : abad, celebrado por su vida monástica y guía espiritual.

: abad, celebrado por su vida monástica y guía espiritual. San Trípodes : mártir, recordado por el testimonio hasta el final.

: mártir, recordado por el testimonio hasta el final. Beata Diana de Andaló (s. XIII) : beata del siglo XIII con memoria vinculada a la vida religiosa.

: beata del con memoria vinculada a la vida religiosa. Beato Eduardo Poppe (s. XX) : beato del siglo XX , reconocido por su santidad en época contemporánea.

: beato del , reconocido por su santidad en época contemporánea. Beato Enrique de Bolzano (s. XIV) : beato del siglo XIV , venerado en la tradición católica.

: beato del , venerado en la tradición católica. Beato Gualterio Pierson (s. XVI) : beato del siglo XVI , recordado en historias de fidelidad.

: beato del , recordado en historias de fidelidad. Beato Juan Dominici (s. XV) : memoria del beato en el listado litúrgico, asociada a su reconocimiento histórico.

: memoria del en el listado litúrgico, asociada a su reconocimiento histórico. Beato Tomás Green (s. XVI): beato del siglo XVI, guardado en la devoción por su testimonio.

Significado litúrgico y devoción práctica del 10 de junio