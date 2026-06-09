U.D. Almería 3 (4) — (3) 2 C.D. Castellón

El Estadio de los Juegos Mediterráneos vivió una de esas noches que entran directas a la historia de un club. En un partido de vuelta de semifinales frenético, repleto de alternativas, golazos y una tensión insoportable, la U.D. Almería se clasificó para la final del playoff de ascenso a Primera División tras derrotar por 3-2 (4-3 en el global de la eliminatoria) al C.D. Castellón gracias a un gol heroico de Dzodic en el minuto 94.

Una batalla táctica rota por el cañón de Embarba

La primera mitad arrancó con el Castellón mostrando su habitual valentía. Los orelluts avisaron muy pronto con una gran cabalgada de Jakobsen que Ely tuvo que salvar in extremis, y con un posterior remate de tacón de Raúl Sánchez que detuvo Andrés Fernández. El Almería, bien plantado, maduró el encuentro con paciencia en un duelo que por momentos se tornó muy físico, llegando a dejar a Miguel de la Fuente sangrando por la boca tras un golpe de Alberto Jiménez que encendió a la grada.

Cuando el primer acto agonizaba en una partida de ajedrez, apareció la calidad individual. En el minuto 40, Lopy filtró un pase de trivela magistral para Adrián Embarba; el extremo madrileño controló en carrera, se perfiló en el área y se sacó un latigazo imperial que, tras rozar en Matthys, reventó el larguero por dentro para hacer el 1-0.

El Castellón silencia el estadio con una remontada exprés

Tras el descanso, el guion saltó por los aires. El Castellón de Pablo Hernández dio un paso al frente guiado por un talento descomunal: Cala. En el minuto 57, el mediapunta barcelonés firmó una obra de arte al internarse por la derecha, dejar sentados a sus marcas y sorprender a Andrés Fernández con un derechazo raso por el palo corto. Era el 1-1 que devolvía las tablas a la eliminatoria.

El Almería acusó el golpe y los visitantes lo aprovecharon para desatar la locura albinegra. En el minuto 69, Ronaldo botó una falta lateral con música y el central Sienra se anticipó a toda la zaga indálica para meter la bota y firmar el 1-2. El Castellón daba la campanada y dejaba virtualmente fuera al Almería.

Reacción de fe y un desenlace de infarto

Rubi movió el banquillo de inmediato dando entrada a Melamed y Marcos Luna, y el Almería tiró de casta. Avisó Luna con un trallazo al larguero tras una genialidad de tacón de De la Fuente, y solo dos minutos después, en el 81′, estalló el estadio. Un centro colgado desde la derecha fue peinado por De la Fuente y Álex Muñoz, libre de marca en el segundo palo, enganchó una volea inapelable para poner el 2-2. Un resultado que, aun así, mandaba el partido a la prórroga.

Pero el fútbol no quería tiempo extra. En el minuto 94, con el partido roto, Melamed sirvió un córner medido al segundo palo. Allí emergió, imponente y con el alma de toda una ciudad, Dzodic, para conectar un cabezazo cruzado que batió a Matthys a contrapié.

El 3-2 definitivo desató el delirio absoluto en Almería. Aunque el Castellón dispuso de una última ocasión en el 99′ con un cabezazo alto de Cala, el pitido final confirmó el billete indálico a la gran final por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

Ficha técnica del partido