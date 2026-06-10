La guardia farmacéutica es el servicio que permite a los vecinos de Ceuta acudir a una farmacia fuera del horario habitual, garantizando la atención cuando más se necesita. Según la información facilitada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, para el miércoles, 10 de junio de 2026 hoy no hay farmacias de guardia registradas.
Esta publicación se ofrece como una guía rápida y de servicio para organizarte con tiempo y comprobar el turno antes de salir, especialmente si necesitas medicación a última hora o durante la noche.
Zona Centro
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Campo Exterior
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Turno noche
No hay farmacia de guardia registrada en este turno para hoy.
Si te encuentras en una situación que requiere medicación, te recomendamos acudir con la receta médica siempre que sea posible, ya que ayuda a agilizar la atención y a evitar contratiempos. En especial en horarios nocturnos, prepara también la información necesaria (nombre del medicamento y pauta) para que la gestión sea más rápida.