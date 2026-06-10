Miércoles, 10 de junio de 2026. Según la información meteorológica de la AEMET por capital (datos procedentes de XML municipales públicos), el tiempo en España combina cielos relativamente estables en varias zonas con ambientes más húmedos y precipitaciones puntuales en áreas del litoral mediterráneo y del norte. En el sur peninsular, además, destaca un descenso de las nubes y un aumento térmico notable.

En el conjunto del país, las temperaturas oscilan desde mínimos cercanos a los 13°C en el interior norte hasta máximas que pueden superar ampliamente los 30°C en el suroeste, con vientos de componente norte en buena parte del tercio central y presencias más variables en el litoral.

Norte peninsular

En el norte, el día se presenta con cielos cargados de nubes y lluvias de carácter débil. Bilbao registra una máxima de 21°C y una mínima de 13°C, con muy nuboso con lluvia escasa. El viento sopla del NO 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 85%.

En Coruña (A), el patrón es más benigno: máx 21°C y mín 14°C, con poco nuboso, viento del N 20 km/h y una probabilidad de lluvia del 0%, lo que apunta a una jornada mayormente seca.

Centro peninsular

El centro mantiene condiciones secas y una nubosidad que, en algunos puntos, puede quedar en niveles altos. En Madrid, la previsión indica poco nuboso con máx 31°C y mín 17°C. El viento es del N 10 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en el 0%.

En Zaragoza, dominan nubes altas y el ambiente resulta más ventoso: máx 26°C y mín 13°C, con viento NO 25 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. En conjunto, el centro peninsular no muestra señales de precipitaciones.

Sur peninsular

La nota dominante del sur es el calor, con cielos mayoritariamente despejados y baja amenaza de lluvia. En Sevilla, se esperan 36°C como máxima y 18°C como mínima, con poco nuboso. El viento es del SO 5 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, según AEMET.

En Ceuta, el panorama cambia ligeramente en cuanto a nubosidad: aparece muy nuboso con máx 24°C y mín 18°C. Aun así, el riesgo de precipitación es bajo, con viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia del 10%.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, el miércoles viene marcado por la inestabilidad. Barcelona ofrece un escenario de nuboso con lluvia escasa: máx 25°C y mín 20°C, con viento del S 20 km/h y una probabilidad de lluvia del 90%. Es la situación más clara de riesgo de precipitaciones en las capitales del listado para esta zona.

En València, la tendencia es más moderada. Se prevé nuboso con máx 25°C y mín 19°C, viento del E 15 km/h y probabilidad de lluvia del 10%. En la práctica, el día podría quedar en gran medida seco, con nubes en el cielo.

Islas Baleares

En las islas Baleares predomina el tiempo estable y seco. Palma apunta a despejado, con máx 29°C y mín 19°C. El viento sopla del E 25 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que sugiere buenas condiciones para actividades al aire libre.

Con cielos despejados y una brisa apreciable, la sensación térmica puede sentirse más dinámica por el viento, aunque sin señales de precipitaciones según AEMET.

Islas Canarias

En Canarias, la jornada presenta nubosidad variable en función de la capital. En Las Palmas de Gran Canaria, se espera muy nuboso con lluvia escasa: máx 23°C y mín 20°C. El viento es del N 25 km/h y la probabilidad de lluvia es del 65%.

La presencia de nubes, junto con la posibilidad de lluvias débiles, puede afectar a los ratos de visibilidad, especialmente en momentos puntuales, aunque sin que los datos aportados indiquen situaciones extremas.

Recomendaciones

En el Mediterráneo (especialmente cerca de Barcelona ), conviene llevar protección frente a lluvias escasas por la alta probabilidad.

(especialmente cerca de ), conviene llevar por la alta probabilidad. En el sur (caso de Sevilla ), ajustar la actividad al calor de la tarde y mantener la hidratación .

(caso de ), ajustar la actividad al y mantener la . Si viajas por el centro o las Baleares, el ambiente será mayormente seco, aunque con viento en algunas capitales.

Cerramos el día con un mapa de contrastes: calor en el sur, nubes y lluvia débil en el entorno mediterráneo y del norte, y condiciones más estables en gran parte del interior. Como siempre, la AEMET ofrece la referencia para seguir la evolución a lo largo de la jornada.