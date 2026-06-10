El tiempo en Ceuta para hoy, miércoles 10 de junio de 2026, llega con un claro protagonismo del cielo: según la AEMET, se espera muy nuboso y un ambiente templado, con 24°C como máxima y 18°C de mínima. La sensación térmica se mantiene en el mismo rango, por lo que la jornada se percibirá de forma bastante similar a la lectura del termómetro.

El viento también marcará el ritmo del día. La AEMET señala viento del Este con 10 km/h, una intensidad que no debería complicar los desplazamientos, aunque sí puede notarse en zonas más expuestas. En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitación es de 10%, y la humedad oscila entre 80% y 100%, en consonancia con la cobertura nubosa. Además, ojo al sol: el índice UV máximo alcanza el 9.

Previsión para los próximos días

La tendencia para jueves, 11 de junio mantiene el patrón de temperaturas suaves, con máxima de 24°C y mínima de 20°C. La AEMET prevé intervalos nubosos con lluvia escasa y un cambio notable en el viento, que pasaría a E 30 km/h. Será un día más ventoso y con posibilidad de algún chubasco breve, aunque no se espera una situación de lluvias generalizadas.

El viernes, 12 de junio la estabilidad gana terreno: se pronostican 24°C de máxima y 20°C de mínima, con poco nuboso. El viento del Este se intensifica aún más, hasta 35 km/h, lo que puede acentuar la sensación de brisa fuerte y obligar a prestar atención a objetos ligeros en terrazas y balcones.

Para el sábado, 13 de junio, la AEMET apunta 23°C como máxima y 19°C como mínima. En la previsión proporcionada no figura estado del cielo ni velocidad de viento concreta (aparece el dato de viento sin valor), por lo que conviene seguir la actualización de la agencia para afinar la planificación del día.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Muy nuboso

Muy nuboso Viento: del E, 10 km/h

del E, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 10%

10% Humedad: 80% a 100%

80% a 100% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un UV máximo de 9, es recomendable protegerse del sol (crema, gafas y gorra), aunque haya mucha nubosidad. La temperatura no es baja, pero las mínimas de 18°C pueden pedir una chaqueta ligera al anochecer. Por viento del Este y humedad alta, conviene vigilar la comodidad en zonas abiertas y, dado el 10% de riesgo de lluvia, tener a mano un paraguas por si aparece algún chubasco aislado.