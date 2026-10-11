El santoral católico celebra hoy, 12 de octubre, a San Hedisto de Roma, mártir; su veneración está especialmente vinculada a la vía Laurentina, en Roma.

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La Iglesia recuerda a quienes dieron testimonio de su fe en tiempos de persecución. Además del santo principal, la fecha incluye conmemoraciones de otros mártires y religiosos de distintas regiones cristianas.

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San Hedisto de Roma

San Hedisto es un mártir cristiano venerado en Roma. Según la tradición hagiográfica, su memoria está conectada con la vía Laurentina, un referente histórico del área romana. La figura del mártir se entiende por su testimonio de fe y por cómo esa memoria se conserva en el calendario y la liturgia. La devoción a los mártires suele asociar lugares concretos de veneración, nombres transmitidos por la tradición y el recuerdo de su entrega. Por eso se insiste en la vinculación romana de Hedisto en la celebración del 12 de octubre.

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Para los ceutíes, esta conmemoración es una ocasión para acercarse a la historia de la Iglesia y a ejemplos de perseverancia en la fe que permanecen en el calendario litúrgico.

Otros santos que se celebran el 12 de octubre

Santa Domnina de Anazarbe : mártir cristiana de Cilicia (actual Turquía ), vinculada a la tradición de persecuciones durante el emperador Diocleciano .

: mártir cristiana de (actual ), vinculada a la tradición de persecuciones durante el emperador . Santos mártires y confesores de la fe en África (grupo de 4.966): obispos, presbíteros, diáconos y fieles perseguidos y desterrados durante la persecución de los vándalos bajo el rey arriano Hunerico .

(grupo de 4.966): obispos, presbíteros, diáconos y fieles perseguidos y desterrados durante la persecución de los bajo el rey arriano . San Opilio de Piacenza : diácono, recordado como testigo de fe en la Iglesia de Piacenza .

: diácono, recordado como testigo de fe en la Iglesia de . San Félix IV : papa; transformó dos antiguos edificios del Foro Romano en la basílica dedicada a Cosme y Damián .

: papa; transformó dos antiguos edificios del en la basílica dedicada a . San Maximiliano de Lorch : obispo; tradición vinculada a Lorch (territorio de la actual Austria ).

: obispo; tradición vinculada a (territorio de la actual ). San Rotobaldo de Pavía : obispo de Pavía , recordado por su espíritu de penitencia y su interés por las reliquias .

: obispo de , recordado por su espíritu de penitencia y su interés por las . San Serafín de Monte Granario de Nicola : religioso de los Hermanos Menores Capuchinos , destacado por la humildad , la pobreza y la oración.

: religioso de los , destacado por la , la y la oración. Beato Tomás Bullaker : presbítero y mártir, de origen inglés .

: presbítero y mártir, de origen . Beato José González Huguet : presbítero y mártir, español, martirizado en Riba-roja de Túria (Valencia) en la persecución religiosa de 1936 .

: presbítero y mártir, español, martirizado en (Valencia) en la persecución religiosa de . Beato Pacífico Salcedo Puchades : religioso y mártir capuchino español, martirizado en Valencia durante la persecución religiosa de 1936 .

: religioso y mártir capuchino español, martirizado en durante la persecución religiosa de . Beato Román Sitko : presbítero y mártir, polaco, asociado a la persecución sufrida en el siglo XX.

: presbítero y mártir, polaco, asociado a la persecución sufrida en el siglo XX. San Carlo Acutis (f. 2006): joven católico italiano; difundió la devoción eucarística y la documentación de milagros eucarísticos. Murió el 12 de octubre de 2006.

Devoción y memoria de los mártires en el 12 de octubre

El santoral del 12 de octubre pone de relieve la memoria litúrgica de los mártires: lugares, nombres y rasgos de santidad que las comunidades han conservado a lo largo del tiempo. Desde la vía Laurentina en Roma hasta los recuerdos de mártires de otras épocas, la jornada reúne conmemoraciones que recuerdan diversas formas de testimonio.

En Ceuta, donde conviven distintas tradiciones devocionales, estas fechas suelen ser ocasión para que parroquias y fieles consulten el calendario y ubiquen cada celebración en su contexto histórico, manteniendo el vínculo entre la historia de la Iglesia y la práctica religiosa cotidiana.

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