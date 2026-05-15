Mariló Montero volvió a situarse en el centro de la polémica tras su intervención en El análisis: diario de la noche, el programa de Telemadrid presentado por Antonio Naranjo. La comunicadora participó en la entrevista a Isabel Díaz Ayuso y planteó una teoría sobre Pedro Sánchez que ha generado numerosas críticas.

Durante la conversación, la presidenta de la Comunidad de Madrid volvió a denunciar la falta de protección del Gobierno de España durante su viaje a México. Fue entonces cuando Montero introdujo una reflexión que rápidamente llamó la atención.

La colaboradora aseguró que existen teorías que apuntan a que Pedro Sánchez sería capaz de “inventarse cualquier cosa” para no convocar elecciones en 2027. Incluso llegó a plantear que podría fomentar una catástrofe, como una nueva pandemia, para mantenerse en el poder.

Tras esa afirmación, Montero preguntó directamente a Ayuso si consideraba posible ese escenario. La presidenta madrileña respondió que el simple hecho de que mucha gente se lo plantee ya refleja, a su juicio, el punto al que ha llegado la situación política.

Las palabras de Mariló Montero han provocado un intenso debate por dar espacio en la televisión pública madrileña a una teoría sin pruebas sobre el presidente del Gobierno. Además, la polémica llega en un contexto de fuerte tensión política y de acusaciones cruzadas entre partidos.

La intervención ha sido interpretada por sus críticos como una forma de alimentar la desconfianza y la crispación social, especialmente al vincular decisiones políticas con posibles crisis sanitarias o catástrofes.