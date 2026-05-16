El Sueldazo de la ONCE celebra este sábado 16 de mayo de 2026 un nuevo sorteo. Los jugadores podrán comprobar aquí el número ganador, la serie premiada y los premios adicionales cuando la ONCE publique el resultado oficial.

El Sueldazo de la ONCE es el sorteo especial del fin de semana y reparte un premio principal al número y serie ganadores, además de otros premios para los cupones que coincidan con parte de la numeración.

Resultado del Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el Sueldazo de la ONCE es:

Número: X

Serie: X

Premios adicionales:

Número: X — Serie: X

Número: X — Serie: X

Número: X — Serie: X

Número: X — Serie: X

Este artículo se actualizará a partir de las 21:25 horas, cuando se conozca el resultado oficial del Sueldazo de la ONCE.

Cómo comprobar si mi cupón está premiado

Para comprobar si un cupón del Sueldazo de la ONCE ha sido premiado, hay que revisar el número principal y la serie correspondiente. El premio mayor corresponde al cupón que coincide con las cinco cifras y la serie premiada.

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También existen premios secundarios para los cupones que coinciden con las últimas cifras del número ganador o con los números adicionales del sorteo.

Los resultados publicados tienen carácter informativo. La única lista válida para el cobro de premios es la emitida por la ONCE.