Miércoles 22 de abril de 2026: el calendario litúrgico aviva la memoria de la Iglesia y nos invita a mirar el día con otra lente. En el santoral, “los santos del día” se presentan como un hilo de continuidad: la fe no queda atrás, acompaña la vida cotidiana, incluso cuando no ponemos un nombre único en el centro.

Ese es el encanto y, a la vez, el reto: cuando el santoral no se formula como una sola figura destacada, conviene detenerse en lo que une a todos esos recuerdos. Más que una fecha fija, es una manera de decir: hay una comunión de quienes vivieron el Evangelio y dejaron una huella espiritual que todavía puede orientarnos.

Santos del día

Hoy la Iglesia agrupa la celebración en la expresión “Santos del día”. Es una forma sobria y, en el fondo, pastoral de reunir a cuantos la tradición litúrgica pone ante nuestra mirada en esta jornada concreta.

El origen de esta manera de presentar el santoral no busca el protagonismo de una biografía en particular, sino sostener el conjunto: recordar que la santidad no es un fenómeno aislado, sino una corriente viva en la historia de la Iglesia. Por eso, más que quedarnos en el detalle nominal, vale la pena fijarnos en el sentido: la comunión de los santos se hace tangible cuando miramos sus vidas como ejemplos de fe, esperanza y caridad.

En la práctica, “Santos del día” actúa como un recordatorio espiritual: leer el Evangelio y luego preguntarse cómo se encarna hoy. La santidad, incluso cuando aparece bajo un rótulo general, sigue hablando. Habla de coherencia, de perseverancia y de la confianza de quienes supieron vivir con una mirada más amplia que la del día a día.

El legado de estas celebraciones, al final, es el mismo: ofrecer un camino. Un camino para rezar con más verdad, para convertir la rutina en ocasión de amor y para reconocer que lo humano también puede volverse oración.

Otros santos y beatos del día

Santos del día: la jornada remite a la conmemoración conjunta que el calendario litúrgico recoge para este 22 de abril, invitando a contemplar la diversidad de figuras que sostienen la fe.

Cierre

Si hoy el santoral se presenta bajo la fórmula “los santos del día”, tal vez la invitación sea clara: no reducir la fe a una sola imagen, sino dejar que varias presencias —conocidas o descubiertas en el calendario— nos recuerden lo esencial. En un miércoles como el de hoy, en pleno mes de abril, el mensaje sigue siendo el mismo: la santidad no es lejana; se parece más a un modo de mirar y de amar.