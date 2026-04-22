La AEMET marca para el miércoles, 22 de abril de 2026, un día de tiempo en Ceuta bastante estable: cielo poco nuboso y temperaturas suaves, con una máxima de 23°C y una mínima de 15°C. La sensación térmica se mueve en un rango muy parecido, de 22°C a 15°C, lo que apunta a una jornada agradable en términos térmicos.

En el ambiente, la humedad presenta una oscilación amplia: desde un 55% como mínimo hasta un 95% como máximo. El viento sopla del oeste (O) a 10 km/h, y no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Además, el índice UV máximo llega a 7, un nivel que conviene tener en cuenta si vas a pasar tiempo al aire libre.

Previsión para los próximos días

Jueves (23/04/2026): máxima 21°C, mínima 15°C. Cielo cubierto y viento del E 20 km/h .

máxima 21°C, mínima 15°C. Cielo y viento del . Viernes (24/04/2026): máxima 20°C, mínima 16°C. Situación muy nuboso con lluvia y viento SE 20 km/h .

máxima 20°C, mínima 16°C. Situación y viento . Sábado (25/04/2026): máxima 19°C, mínima 15°C. Estado del cielo no especificado en los datos y viento no indicado (se muestra como “km/h” sin valor).

Resumen del día en Ceuta

Cielo: poco nuboso.

poco nuboso. Temperaturas: 23°C de máxima y 15°C de mínima.

23°C de máxima y 15°C de mínima. Sensación térmica: entre 22°C y 15°C.

entre 22°C y 15°C. Humedad relativa: de 55% a 95%.

de 55% a 95%. Viento: oeste (O), 10 km/h.

oeste (O), 10 km/h. Lluvia: 0% de probabilidad.

0% de probabilidad. UV: máximo 7.

Recomendaciones

Con este escenario, lo más práctico para hoy es aprovechar el buen tiempo sin olvidar la protección solar: con un UV máximo de 7, es recomendable usar protección y evitar las horas de mayor incidencia si vas a estar al exterior.

Además, aunque no se esperan lluvias, la humedad puede aumentar notablemente a lo largo del día (hasta 95%), por lo que puede venir bien llevar una capa ligera si notas el ambiente más húmedo, especialmente al caer la tarde.

De cara a los próximos días, la AEMET ya introduce un cambio claro el viernes, con lluvia y viento del sureste. Si tienes planes al aire libre, conviene revisarlos con antelación.