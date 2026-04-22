El precio de la luz para hoy, miércoles 22 de abril de 2026, deja un día con oportunidades claras para ajustar el consumo. El precio medio se sitúa en 0,1308 €/kWh, pero la clave está en las franjas: mientras hay tramos especialmente competitivos, también aparece un pico en la franja de la noche.

Según el semáforo de precios, la jornada es AMARILLO. La lectura para el hogar es sencilla: aprovecha las horas más baratas (17-18 h) y, en la medida de lo posible, reduce el uso intensivo entre 21-22 h, cuando el coste alcanza su máximo diario.

Horas clave para ahorrar: barata 17-18 h y máxima alerta 21-22 h

Hoy hay una diferencia notable entre momentos del día. La hora más barata es 17-18 h, con un precio de 0,056 €/kWh. En el lado contrario, la hora más cara es 21-22 h, con 0,2658 €/kWh, el pico máximo de la jornada.

Si buscas una franja para programar tareas, la franja más económica se sitúa en valores alrededor de 0,06 €/kWh. Es el momento ideal para mover la lavadora, el lavavajillas o retrasar consumos que no necesiten hacerse al instante.

Evolución del precio por tramos: cómo se mueve desde la madrugada hasta la noche

Madrugada: el precio se mantiene relativamente contenido durante las primeras horas, con valores alrededor de los 0,115–0,123 €/kWh. Es un tramo útil si te encaja consumir en horario nocturno, aunque no es el más barato del día.

Por la mañana: tras un inicio estable, el coste sube hacia la franja de primeras horas de la mañana. De 7 a 10 h se observan precios más altos en comparación con la madrugada, especialmente entre 7-8 h y 8-9 h.

Mediodía y primera parte de la tarde: el precio vuelve a ajustarse y, a partir de la tarde, llega el cambio más favorable. De forma progresiva, se perfila el valle que termina en la hora más barata (17-18 h), donde el coste alcanza su nivel mínimo.

Noche: aquí está el punto a vigilar. Después del tramo más ventajoso, el precio empieza a subir y marca un escalón claro hacia las franjas nocturnas. El momento más caro llega en 21-22 h (0,2658 €/kWh). A partir de ahí, el precio baja, pero conviene tener en cuenta el coste alto previo.

Precio de la luz por horas (22/04/2026)