Jueves, 23 de abril de 2026: el ritmo de la ciudad invita a mirar el calendario con otros ojos. El santoral no es solo una fecha para “tachar”, sino una forma sencilla de entrar en diálogo con la fe de quienes, antes que nosotros, buscaron vivir con coherencia.

En esta jornada se celebra el recuerdo de los Santos del día. Más que detenernos en una lista fría, conviene acercarse a lo esencial: la idea de que la santidad no es distancia, sino camino. Y ese camino, a su manera, siempre deja alguna luz para el presente.

Santos del día

Cuando una edición del calendario presenta “Santos del día” como santo principal, lo que se nos ofrece es, sobre todo, un marco: el conjunto de celebraciones que se agrupan para acompañar la jornada con memoria cristiana. No hablamos de una única biografía cerrada en un solo nombre, sino de una invitación a reconocer que la Iglesia guarda muchos testimonios.

En la tradición católica, esa forma de anunciar el santoral busca que la comunidad pueda participar de la celebración aunque no se trate del mismo santo en todas las regiones o calendarios. Por eso, la lectura del día funciona como una puerta: te anima a “asomarte” a relatos de fe, distintos en su historia, pero unidos por un mismo empeño interior.

El rasgo espiritual que suele acompañar este tipo de conmemoración es claro: la constancia. No siempre se recuerda a alguien por un gesto espectacular, sino por la fidelidad diaria. En muchas vidas de santos —y también en el modo en que la liturgia nos los presenta— late una misma lección: la santidad es, ante todo, una manera de estar en el mundo con el corazón puesto en Dios.

Así, el legado religioso de “los Santos del día” se entiende mejor cuando lo convertimos en actitud. Hoy, el calendario propone que cada persona se pregunte qué “pequeñas decisiones” sostiene su fe: el modo de tratar, el cuidado de la conciencia, la paciencia, o la capacidad de recomenzar. Recordar a los santos, incluso cuando el día agrupa muchos nombres, termina teniendo un efecto muy concreto: orienta.

Otros santos y beatos del día

Santos del día: al tratarse de la misma indicación proporcionada para el santoral de hoy, se mantiene como referencia general de las celebraciones del día, invitando a una lectura orante del calendario.

Una reflexión para cerrar el día

El 23 de abril, en un jueves que invita a seguir el hilo de la rutina y de la vida pública, el santoral recuerda algo sencillo: no caminamos solos. Detrás de las celebraciones hay personas con historias reales; y aunque el calendario no nos ponga un único protagonista, sí nos ofrece un mismo mensaje de fondo: la fe puede hacerse práctica, visible y humana.

Que la memoria de los Santos del día sea, al final, una forma de volver al centro. Un centro que no pesa, sino que guía; no obliga con distancia, sino que acompaña con esperanza.