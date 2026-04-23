La AEMET marca para hoy jueves, 23 de abril de 2026 una jornada de ambiente estable pero con cielo muy nuboso en Ceuta. Las temperaturas acompañan sin sobresaltos: se esperan 21°C como máxima y 14°C como mínima.

En cuanto a la sensación térmica, el rango se mantiene muy parecido al termómetro: 21°C como sensación máxima y 15°C como mínima. Además, la humedad relativa oscila entre 65% y 85%, y el viento del NE sopla a 15 km/h. Para la gente que planea la calle, la clave está en el 25% de probabilidad de precipitación y en el índice UV máximo de 8, que invita a protegerse del sol aunque el cielo esté cargado.

Previsión para los próximos días

Viernes (24/04/2026) : máxima 19°C , mínima 16°C . Muy nuboso con lluvia y viento O de 20 km/h .

: máxima , mínima . y de . Sábado (25/04/2026) : máxima 20°C , mínima 14°C . Intervalos nubosos con lluvia escasa y viento E de 15 km/h .

: máxima , mínima . y de . Domingo (26/04/2026): máxima 19°C, mínima 16°C. (Sin estado del cielo especificado en el parte facilitado). Viento indicado como “km/h” sin valor numérico.

Resumen del día en Ceuta

Estado del cielo : Muy nuboso .

: . Temperaturas : 21°C / 14°C (máx./mín.). Sensación térmica: 21°C / 15°C .

: / (máx./mín.). Sensación térmica: / . Humedad relativa : entre 65% y 85% .

: entre y . Viento : NE a 15 km/h .

: a . Lluvia : 25% de probabilidad de precipitación.

: de probabilidad de precipitación. UV: máximo 8.

Recomendaciones