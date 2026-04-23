La AEMET marca para hoy jueves, 23 de abril de 2026 una jornada de ambiente estable pero con cielo muy nuboso en Ceuta. Las temperaturas acompañan sin sobresaltos: se esperan 21°C como máxima y 14°C como mínima.
En cuanto a la sensación térmica, el rango se mantiene muy parecido al termómetro: 21°C como sensación máxima y 15°C como mínima. Además, la humedad relativa oscila entre 65% y 85%, y el viento del NE sopla a 15 km/h. Para la gente que planea la calle, la clave está en el 25% de probabilidad de precipitación y en el índice UV máximo de 8, que invita a protegerse del sol aunque el cielo esté cargado.
Previsión para los próximos días
- Viernes (24/04/2026): máxima 19°C, mínima 16°C. Muy nuboso con lluvia y viento O de 20 km/h.
- Sábado (25/04/2026): máxima 20°C, mínima 14°C. Intervalos nubosos con lluvia escasa y viento E de 15 km/h.
- Domingo (26/04/2026): máxima 19°C, mínima 16°C. (Sin estado del cielo especificado en el parte facilitado). Viento indicado como “km/h” sin valor numérico.
Resumen del día en Ceuta
- Estado del cielo: Muy nuboso.
- Temperaturas: 21°C / 14°C (máx./mín.). Sensación térmica: 21°C / 15°C.
- Humedad relativa: entre 65% y 85%.
- Viento: NE a 15 km/h.
- Lluvia: 25% de probabilidad de precipitación.
- UV: máximo 8.
Recomendaciones
- Si vas a salir, lleva protección solar: con un UV 8 conviene usar crema y gafas, incluso con nubes.
- Por la probabilidad de lluvia (25%), una prenda ligera impermeable o paraguas puede ser útil, aunque no se espere un día de lluvia generalizada.
- Con viento NE de 15 km/h y humedad alta, es recomendable vestir en capas para adaptarte a la bajada de temperaturas hacia la mínima.