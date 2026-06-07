El santoral católico celebra hoy, 8 de junio, a San Medardo, obispo de Noyon, con gran devoción popular en Francia. Su intercesión se solicita especialmente para combatir la tuberculosis intestinal y para aliviar el dolor de muelas.

Lunes, 8 de junio: la Iglesia reúne en esta jornada la memoria de varios santos y beatos, pero el protagonismo queda en San Medardo, conocido por su cercanía a las necesidades del hogar y del trabajo. En muchas localidades se le asocia también con prácticas de protección para el campo y con oficios vinculados a la vida rural.

San Medardo

San Medardo es recordado como obispo y figura central del santoral de este día. En el contexto histórico de la Antigüedad tardía, su presencia eclesial se sitúa en el ámbito francogalo, con especial referencia a Noyon, donde se le vincula como pastor.

Más allá de su trayectoria episcopal, la devoción popular le atribuye un papel destacado para el cuidado del cuerpo. Se le invoca para combatir la tuberculosis intestinal y para pedir alivio en el dolor de muelas, dos necesidades que aparecen con frecuencia en las súplicas tradicionales.

Su patronazgo se extiende a camareros, leñadores y agricultores, lo que explica su presencia en celebraciones locales y en la memoria de comunidades que dependían del ritmo del trabajo. También se le menciona como protector de titiriteros, una devoción que conecta lo sagrado con la actividad cotidiana en ferias y espacios comunitarios.

El legado de San Medardo se expresa, sobre todo, en la cercanía de sus invocaciones: quien acudía a su intercesión buscaba amparo ante dolencias y acompañamiento para sostener la vida diaria. Por eso, su nombre permanece vivo en el 8 de junio, junto con la oración y las prácticas heredadas.

Otros santos que se celebran el 8 de junio

Santa Calíopa : mártir, recordada por su testimonio cristiano.

: mártir, recordada por su testimonio cristiano. San Clodulfo : santo venerado en el santoral de este día.

: santo venerado en el santoral de este día. San Fortunato de Fano : santo del que se conserva memoria en la tradición.

: santo del que se conserva memoria en la tradición. San Gildardo : figura santa reconocida por la Iglesia en el 8 de junio .

: figura santa reconocida por la Iglesia en el . San Guillermo Fitzherbert : beato/santo recordado en el calendario.

: beato/santo recordado en el calendario. San Maximino : santo cuya conmemoración se mantiene en el santoral.

: santo cuya conmemoración se mantiene en el santoral. San Salustiano : memoria del santo vinculada a esta fecha.

: memoria del santo vinculada a esta fecha. San Sabiniano, abad : abad, conmemoración monástica del día.

: abad, conmemoración monástica del día. San Miguel de los Santos : religioso trinitario, reconocido en la jornada del 8 de junio .

: religioso trinitario, reconocido en la jornada del . San Jacobo Berthieu : santo que la Iglesia conmemora este día.

: santo que la Iglesia conmemora este día. Santa María Teresa Chiramel Mankidiyan : beata de tradición oriental, recordada en el santoral.

: beata de tradición oriental, recordada en el santoral. Beato Juan Davy : beato, conmemoración del 8 de junio .

: beato, conmemoración del . Beata María del Divino Corazón Droste zu Vischering : beata, figura de vida religiosa.

: beata, figura de vida religiosa. Beato Nicolás de Gesturi Medda: beato, memoria en este día.

Patronazgos y devoción popular el 8 de junio

En torno a San Medardo, es habitual que la devoción popular recuerde sus patronazgos vinculados al mundo del trabajo: camareros, leñadores y agricultores. También se mantiene viva la tradición de acudir a su intercesión por dolor de muelas y para pedir protección ante enfermedades que se asociaban tradicionalmente a la tuberculosis intestinal. Por eso, el 8 de junio se convierte en una fecha señalada para la oración en familia y para quienes buscan ayuda en necesidades concretas.