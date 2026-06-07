El café molido se ha convertido en una alternativa casera eficaz para reducir los malos olores en la nevera. Gracias a su capacidad para absorber moléculas olorosas, este producto puede ayudar a mantener el frigorífico más fresco, siempre que se combine con una limpieza adecuada.

Los malos olores en la nevera son un problema frecuente en muchos hogares. Restos de comida olvidados, recipientes mal cerrados, frutas demasiado maduras o alimentos con aromas intensos pueden impregnar el interior del frigorífico y generar olores desagradables.

Aunque el vinagre y el bicarbonato de sodio suelen ser los remedios más conocidos, el café molido se está posicionando como otra opción útil para combatir este inconveniente doméstico.

Su eficacia no se debe únicamente a su aroma característico. El café molido actúa como un material absorbente capaz de capturar moléculas responsables del mal olor. Sus pequeños poros ayudan a retener esos compuestos, mientras que algunos de sus componentes, como el nitrógeno, contribuyen a neutralizar aromas fuertes.

Este efecto puede aprovecharse colocando un recipiente abierto con café molido seco en uno de los estantes de la nevera. Si se utilizan posos de café ya usados, es importante que estén completamente secos antes de introducirlos en el frigorífico, ya que la humedad podría favorecer la aparición de moho.

En casos de olores intensos, se recomienda cambiar el café cada semana. Si la nevera no presenta un problema fuerte de olor, puede mantenerse durante unos quince días antes de renovarlo.

El café molido también puede servir para otros espacios cerrados donde se acumulen olores, como armarios, zapateros o incluso el interior del coche. Además, algunas personas lo emplean para eliminar de las manos olores persistentes después de manipular alimentos como ajo, cebolla o pescado.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que este truco no sustituye la limpieza. Antes de colocar café molido en la nevera, conviene revisar si hay alimentos en mal estado, líquidos derramados o cajones con exceso de humedad. Eliminar la causa del olor es el primer paso para que cualquier remedio resulte efectivo.

También es recomendable guardar alimentos muy aromáticos, como quesos curados, salsas, embutidos o cebollas, en recipientes herméticos. De esa forma se evita que sus olores se propaguen al resto del frigorífico.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el café destinado al consumo no debe guardarse suelto en la nevera. Su capacidad para absorber olores puede hacer que termine impregnándose de los aromas de otros alimentos y pierda parte de su sabor original.

Por ello, el café molido funciona como un buen desodorizante natural, pero debe utilizarse como complemento de una limpieza periódica y de una correcta conservación de los alimentos. Combinado con otros métodos, como el bicarbonato, puede ayudar a mantener la nevera fresca sin recurrir a productos químicos.