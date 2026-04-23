José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta lidian toros de El Parralejo en una tarde de «no hay billetes» en la capital hispalense

La plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla vuelve a abrir sus puertas este jueves, 23 de abril, para celebrar una de las citas más esperadas de la temporada taurina. En el corazón de la Feria de Abril, el histórico ruedo sevillano se prepara para una jornada de máxima expectación que ha logrado colgar el cartel de «no hay billetes» en sus categorías principales, consolidando a la capital hispalense como el epicentro del mundo del toro durante todo el mes.

El cartel de hoy en la Maestranza: Manzanares, Roca Rey y Zulueta

La terna programada para este jueves combina la consolidación de figuras consagradas con la irrupción de nuevos valores. El cartel está compuesto por José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta, tres nombres que prometen un espectáculo de gran calado en el coso del Baratillo. La combinación de la maestría y el legado de Manzanares, junto a la capacidad de convocatoria de Roca Rey y la ilusión de los primeros retos de Zulueta, ha despertado un enorme interés entre los aficionados.

Para esta ocasión, se lidiarán reses de la ganadería de El Parralejo. Cabe destacar que los toros estarán bajo la responsabilidad de Victoriano del Río y Toros de Cortés, asegurando la seriedad y el trapío que exige una plaza de la categoría de la Maestranza. Esta jornada toma el testigo de la vivida ayer, donde Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda protagonizaron otra de las fechas señaladas del abono.

Horario y asistencia masiva a la Feria de Abril

El festejo dará comienzo a las 18:30 horas, manteniendo el horario habitual de las corridas del abono sevillano en esta fase del ciclo. Se espera que más de 12.000 personas abarroten los tendidos en la tarde de hoy. Las previsiones para el conjunto del mes de abril son extraordinarias, estimándose que unas 200.000 personas pasen por la plaza para presenciar una de las ferias taurinas más relevantes de España.

Los precios de las localidades para acceder a la Real Maestranza durante estos festejos oscilan entre los 58 euros, para las entradas más económicas, hasta los 250 euros en los puestos más privilegiados, siempre sujetos a la disponibilidad dada la alta demanda.

Cómo ver los toros de Sevilla por televisión y online

Para aquellos aficionados que no puedan desplazarse a la capital andaluza, la jornada podrá seguirse en directo a través de distintas plataformas. La retransmisión de la Feria de Abril de Sevilla 2026 corre a cargo de OneToro TV y de À Punt, que ofrecen cobertura de los festejos tanto en sus canales de televisión como a través de sus aplicaciones móviles y plataformas online.

Próximos festejos en la Real Maestranza

La temporada continúa mañana y durante el fin de semana con carteles de gran relevancia:

• Viernes 24 de abril: Toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado.

• Sábado 25 de abril: Toros de La Quinta para El Cid, Saúl Jiménez Fortes y José Garrido.

• Domingo 26 de abril: Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Román.

La presencia de figuras como Alejandro Talavante, Tomás Rufo y el esperado regreso de Morante de la Puebla seguirán elevando el nivel de una feria que encara ya sus semanas centrales.