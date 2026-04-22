Barcelona logró este miércoles una victoria ajustada y de las que valen doble en La Liga. El 1-0 ante el Celta de Vigo, con diana de Lamine Yamal en el 40’, deja a los azulgrana con el control emocional de un partido exigente y, sobre todo, con tres puntos que refuerzan su camino. Un triunfo construido desde la propuesta, sostenido por la paciencia y rematado con efectividad.

Un gol a tiempo decide el partido

El encuentro arrancó con ritmo y con el pulso marcado por la intensidad. El Barcelona buscó encadenar acciones en campo contrario y generar situaciones a partir de la circulación y los movimientos interiores. El Celta, por su parte, se organizó para no regalar espacios y saltó con criterio cuando recuperaba el balón.

La recompensa llegó antes del descanso. En el 40’, cuando el partido pedía un giro, apareció Lamine Yamal para desnivelar. El gol cayó en el momento justo: ni demasiado pronto como para matar el choque, ni demasiado tarde como para dejar al rival margen de maniobra. Desde entonces, el Barcelona supo administrar la ventaja.

Goles

40’: Barcelona 1-0 Celta de Vigo. Gol de Lamine Yamal.

Análisis breve: control azulgrana y resistencia celeste

Con el 1-0 en el marcador, el Barcelona entendió el partido como una gestión de tiempos. No se encerró, pero sí bajó revoluciones en los momentos precisos para evitar que el Celta encontrara su mejor lectura. La clave estuvo en el equilibrio: el equipo mantuvo presencia ofensiva sin perder la solidez cuando el rival se activaba por bandas y buscaba desbordes.

El Celta de Vigo, pese al golpe inicial, no se descompuso. Buscó empujar y aumentar la velocidad de sus transiciones, consciente de que en La Liga los partidos se rompen por detalles. Sin embargo, la defensa azulgrana soportó bien las oleadas: cerró líneas, ganó duelos y obligó al conjunto gallego a terminar sus jugadas con menos claridad que la deseada.

La diferencia real entre ambos equipos estuvo en la puntería y en la toma de decisiones cerca de portería. El Barcelona, con un gol en el momento oportuno, evitó el escenario de tener que asaltar un partido “a todo o nada” desde el minuto 60. El Celta, aun con la intención, se encontró con un rival que controló los pasillos y que puso freno cuando la ocasión parecía abrirse.

Cierre con sabor a victoria

El 1-0 del Barcelona ante el Celta de Vigo certifica un triunfo trabajado, con un protagonismo indiscutible para Lamine Yamal y con una gestión táctica que resultó determinante. No fue una noche de fuegos artificiales, pero sí una de esas que se ganan por eficacia: gol en el tiempo justo y resistencia durante el resto.

Queda la sensación de que el Barcelona tomó el mando del partido sin renunciar al carácter competitivo, mientras el Celta se marcha con la lectura de que mereció más por momentos, pero no encontró el golpe definitivo. En La Liga, los márgenes son mínimos; y este miércoles, el margen se lo quedó el equipo azulgrana.