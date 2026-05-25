El expresidente del Gobierno traslada a través de un intermediario su sorpresa ante el informe de la UDEF que lo sitúa al frente de una red ilícita. Atribuye los fondos de su hipoteca a la venta de su vivienda particular y enmarca el caso en una persecución política.

MADRID. — El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha salido al paso de las últimas revelaciones del sumario del ‘caso Plus Ultra’ defendiendo la procedencia lícita de los bienes intervenidos en su entorno laboral. Zapatero sostiene que el centenar de joyas halladas por la Policía Nacional en la caja fuerte de su despacho profesional son piezas heredadas de su madre y de su suegra, además de diversos regalos.

La explicación ha sido transmitida a la agencia EFE por el presidente del Ateneo, Luis Arroyo, quien trabajó en Moncloa durante el mandato del expresidente y ha ejercido como interlocutor de este. Según Arroyo, el matrimonio formado por Zapatero y Sonsoles Espinosa decidió trasladar el lote de joyería a la caja fuerte de la oficina —ubicada en la calle Ferraz— debido a que vendieron su residencia particular y se mudaron de forma temporal a una vivienda de alquiler que carecía de medidas de seguridad. La intención de la pareja, detalla el entorno, era mantenerlas allí custodiadas de forma provisional mientras se edificaba una nueva vivienda en una parcela adquirida recientemente.

Rechazo al informe de la UDEF

Luis Arroyo ha trasladado la profunda sorpresa e indignación que han causado en el expresidente las conclusiones provisionales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), cuyo informe judicial apunta a que Zapatero encabezaría una estructura «estable y jerarquizada» de una trama ilícita.

Desde el entorno del exjefe del Ejecutivo se impugnan algunos de los indicios económicos reflejados por los investigadores. A modo de ejemplo, Arroyo critica que la UDEF catalogue como sospechoso el hecho de que el matrimonio liquidara una hipoteca de 500.000 euros en el plazo de un año, omitiendo en el acta que dicho montante económico procedía directamente de la venta de su anterior vivienda.

Asimismo, Zapatero rechaza de forma tajante haber ejercido cualquier tipo de intermediación o de lobby en la concesión del préstamo público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra. Respecto a sus vínculos con el empresario detenido Julio Martínez, el expresidente acota su relación a los encargos estrictos de asesoría que aceptó para la mercantil Análisis Relevante, desvinculándose por completo de cualquier otra actividad paralela que Martínez pudiera realizar de forma autónoma. «Si utiliza o no su nombre, él no puede ser responsable de eso», remarcó Arroyo, quien añade que Zapatero atribuye este escenario a una «persecución» ideológica iniciada en 2023 a raíz de su progresivo protagonismo en el PSOE en apoyo a Pedro Sánchez. El expresidente se encuentra preparando su estrategia de defensa de cara a su declaración formal ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, fijada para el próximo 2 de junio.

El acta del registro: el desglose de la caja fuerte

El sumario detalla las circunstancias en las que se produjo el registro de la sede laboral, un piso compuesto por cinco despachos, tres habitaciones vacías, salas de reuniones y zonas de servicios. La caja fuerte se localizaba en el ‘despacho 2’, correspondiente a la jefatura de gabinete. Aunque inicialmente los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) se dispusieron a forzar el habitáculo, una de las personas presentes facilitó finalmente la llave de apertura. Fue allí donde la secretaria de la oficina vinculó por primera vez el contenido a herencias y obsequios de viajes.

Según el inventario oficial de la UDEF adjunto a las actas, el catálogo de objetos intervenidos incluye:

Joyería de metales y piedras: Tres collares plateados con piedras azules, granates y verdes; tres pulseras plateadas; dos pendientes y una sortija con piedras verdes; dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados; una cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

Tres collares plateados con piedras azules, granates y verdes; tres pulseras plateadas; dos pendientes y una sortija con piedras verdes; dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados; una cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados. Relojería: Tres piezas, destacando uno de la firma Krono con la inscripción grabada «tus compañeros», además de unidades de las marcas Dogna y Lorenz Theatre.

Tres piezas, destacando uno de la firma Krono con la inscripción grabada «tus compañeros», además de unidades de las marcas Dogna y Lorenz Theatre. Bolsa institucional: En un lote guardado en una bolsa con la inscripción oficial de «Presidencia del Gobierno», los agentes hallaron tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con piedras verdes, una sortija plateada, un reloj dorado Longines y un modelo Omega con un colgante con el número 13. En el mismo contenedor había cadenas, cordones de plata, un alfiler y un brazalete dorado con pedrería blanca.

Volcado de terminales y agendas oficiales

Durante la entrada y registro, las empleadas de la oficina, identificadas como Gertrudis Alcázar y Judith Laure Wells, colaboraron de forma voluntaria facilitando a la comisión judicial las claves de acceso de los sistemas informáticos, terminales telefónicos y soportes digitales.

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Esta vía de inspección permitió a la UDEF proceder al volcado técnico de los ordenadores de Secretaría y a la incautación de dos dispositivos pendrive conteniendo abundante documentación relativa a empresas que figuran en la causa penal, tales como Gate, Thinking Heads o la citada Análisis Relevante, junto a otras carpetas con la denominación Chinalink Asia. Asimismo, la Policía Judicial intervino un teléfono iPhone corporativo y una serie de agendas manuscritas oficiales con el nombre impreso de «Presidente Zapatero» que abarcan cronológicamente el periodo comprendido entre los años 2019 y 2025.