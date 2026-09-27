28 de septiembre: el santoral católico conmemora a San Wenceslao de Bohemia, duque y mártir (f. 935), recordado por su atención a los pobres y por haber sido, según la tradición, asesinado por orden de su hermano Boleslao.

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En Ceuta la patrona es la Virgen de África, cuya festividad se celebra el 5 de agosto; por tanto, el 28 de septiembre no figura entre las conmemoraciones patronales de la ciudad.

San Wenceslao de Bohemia (f. 935)

Wenceslao gobernó Bohemia en un periodo de transición religiosa y política. La tradición hagiográfica le atribuye el impulso de la cristianización de su pueblo y la promoción de prácticas de fe vinculadas a la vida cotidiana.

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Se le recuerda también por su atención a los pobres: la caridad se asocia a su imagen de gobernante que entiende el poder como servicio. Según la tradición, su muerte —hacia 935— fue resultado de una conspiración familiar en la que intervino su hermano Boleslao.

Como mártir, su figura se invoca en peticiones por la concordia familiar y la coherencia en la vida cristiana; en la diócesis de Cádiz y Ceuta su memoria aparece en los repertorios litúrgicos del santoral.

Otros santos que se celebran el 28 de septiembre

Santos Lorenzo Ruiz y quince compañeros : mártires, grupo de sacerdotes, religiosos y laicos vinculados a la Orden Dominicana , martirizados en Japón entre 1633 y 1637 .

: mártires, grupo de sacerdotes, religiosos y laicos vinculados a la , martirizados en entre y . San Alfeo , Alejandro y Zósimo : mártires.

, y : mártires. San Caritón de Laura : abad (f. 350 ), dedicado a la oración y al ayuno, vinculado al desierto de Palestina .

: abad (f. ), dedicado a la oración y al ayuno, vinculado al desierto de . San Zama de Bolonia : obispo (s. IV ), considerado tradicionalmente el primer obispo de Bolonia .

: obispo (s. ), considerado tradicionalmente el primer obispo de . San Exuperio de Toulouse : obispo (f. 411 ), recordado por su austeridad personal y su defensa de Toulouse .

: obispo (f. ), recordado por su austeridad personal y su defensa de . Santa Eustoquio de Belén : virgen (f. 419 ), discípula de san Jerónimo , ligada a la vida religiosa en Belén .

: virgen (f. ), discípula de , ligada a la vida religiosa en . San Salonio de Ginebra : obispo (s. V ), monje de Lérins y dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras .

: obispo (s. ), monje de y dedicado al estudio de las . San Fausto de Riez : obispo (f. 485 ), antiguo abad de Lérins y figura pastoral con actividad teológica.

: obispo (f. ), antiguo abad de y figura pastoral con actividad teológica. San Anemundo de Lyon : obispo y mártir (f. 658 ).

: obispo y mártir (f. ). Santos Cunialdo y Gisilario de Salzburgo : presbíteros (s. VIII ).

: presbíteros (s. ). Santa Leoba de Maguncia : virgen (f. 782 ), religiosa anglosajona llamada a Germania por san Bonifacio .

: virgen (f. ), religiosa anglosajona llamada a por . Beato Bernardino de Feltre Tomitano : presbítero (f. 1494 ).

: presbítero (f. ). San Simón de Rojas : presbítero (f. 1624 ), trinitario español y promotor de los Montes de Piedad .

: presbítero (f. ), trinitario español y promotor de los . Beato Francisco Javier Ponsa Casallarch : religioso y mártir (f. 1936 ), de la Orden de San Juan de Dios .

: religioso y mártir (f. ), de la Orden de . Beata Amalia Abad Casasempere : mártir (f. 1936 ).

: mártir (f. ). Beato José Tarrats Comaposada: religioso y mártir (f. 1936).

Devoción y patronazgo en la fecha: San Wenceslao de Bohemia y la caridad con los pobres

La conmemoración de San Wenceslao el 28 de septiembre recoloca la relación entre fe y caridad: su ejemplo de atención a los más necesitados se utiliza en materiales de catequesis y en reflexiones pastorales sobre el ejercicio del gobierno como servicio.

En Ceuta, las parroquias y agentes pastorales inscriben estas referencias en la agenda litúrgica local dentro del calendario diocesano. (Fuentes: martirologios y repertorios litúrgicos del santoral.)

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