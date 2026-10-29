El santoral católico celebra hoy, 29 de octubre, a San Narciso de Jerusalén, obispo de vida austera. Su servicio pastoral en Jerusalén se desarrolló entre los siglos II y III.

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Este jueves, la Iglesia también recuerda a otros santos y beatos vinculados a distintas comunidades cristianas. Entre ellos figuran obispos, religiosos y mártires.

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San Narciso de Jerusalén

San Narciso fue obispo de Jerusalén entre los siglos II y III. Su vida y su labor pastoral pertenecen, por tanto, a los primeros siglos del cristianismo.

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La tradición lo recuerda por su vida austera y por el prolongado servicio que prestó a la comunidad de Jerusalén. Como obispo, estuvo vinculado al gobierno pastoral de aquella Iglesia.

Su memoria en el santoral se comparte con la de San Narciso de Gerona, también recordado como obispo y venerado como mártir. Aunque llevan el mismo nombre, se trata de dos santos distintos.

Otros santos que se celebran el 29 de octubre

San Feliciano de Cartago : mártir cristiano venerado en Cartago, en el norte de África.

: mártir cristiano venerado en Cartago, en el norte de África. San Narciso de Gerona : obispo venerado tradicionalmente en Gerona, donde es recordado como mártir.

: obispo venerado tradicionalmente en Gerona, donde es recordado como mártir. San Zenobio de Sidón : presbítero de Sidón que sufrió el martirio durante las persecuciones contra los cristianos.

: presbítero de Sidón que sufrió el martirio durante las persecuciones contra los cristianos. San Honorato de Vercelli : obispo y discípulo de san Eusebio, a quien sucedió en el gobierno pastoral de aquella Iglesia.

: obispo y discípulo de san Eusebio, a quien sucedió en el gobierno pastoral de aquella Iglesia. San Teodario de Vienne : monje y abad vinculado a la Iglesia de Vienne, en la actual Francia.

: monje y abad vinculado a la Iglesia de Vienne, en la actual Francia. San Colmán de Kilmacduagh : obispo y fundador monástico irlandés que estableció una comunidad religiosa en Kilmacduagh.

: obispo y fundador monástico irlandés que estableció una comunidad religiosa en Kilmacduagh. San Dodón de Wallers : religioso que llevó vida monástica y es venerado en la región de Wallers, en la actual Francia.

: religioso que llevó vida monástica y es venerado en la región de Wallers, en la actual Francia. San Cayetano Errico : sacerdote italiano que fundó los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María y se dedicó a la predicación y al servicio pastoral.

: sacerdote italiano que fundó los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María y se dedicó a la predicación y al servicio pastoral. Beato Miguel Rúa : sacerdote salesiano italiano y primer sucesor de san Juan Bosco como rector mayor de la Congregación Salesiana; fue beatificado por Pablo VI en 1972.

: sacerdote salesiano italiano y primer sucesor de san Juan Bosco como rector mayor de la Congregación Salesiana; fue beatificado por Pablo VI en 1972. Beata Ángeles Ginard Martí : religiosa española de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico, asesinada durante la persecución religiosa de 1936.

: religiosa española de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico, asesinada durante la persecución religiosa de 1936. Beata María Restituta Kafka: religiosa franciscana y enfermera austríaca ejecutada por el régimen nacionalsocialista durante la Segunda Guerra Mundial.

Dos obispos llamados Narciso

El santoral del 29 de octubre reúne a dos obispos del mismo nombre: Narciso de Jerusalén y Narciso de Gerona. El primero es recordado por su prolongado servicio pastoral entre los siglos II y III; el segundo es venerado como mártir en Gerona.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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