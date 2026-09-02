La cadena de Mediaset concentra la llegada de la undécima temporada del espacio de parejas y la tercera edición del concurso de supervivencia en la semana del 7 al 11 de septiembre

Telecinco ha diseñado una ofensiva de programación para el inicio de la temporada televisiva centrada en la semana del 7 al 11 de septiembre. La cadena principal de Mediaset ubicará en esa franja el lanzamiento consecutivo de la undécima temporada de ‘La Isla de las Tentaciones’ y la tercera edición de ‘Supervivientes All Stars’. Ambos formatos de entretenimiento están llamados a ejercer como las grandes bazas y buques insignia de la oferta nocturna del canal para el arranque del curso audiovisual.

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El despliegue dará comienzo con ‘La Isla de las Tentaciones 11’, que desembarcará en la parrilla mediante una doble entrega semanal programada para el lunes 7 y el miércoles 9 de septiembre. Ambas emisiones se situarán en el horario nocturno de las 23:00 horas, tras la retransmisión previa de ‘First Dates’. La conducción del formato volverá a recaer en la presentadora Sandra Barneda en esta nueva etapa del programa de parejas.

Fecha y equipo de presentadores de ‘Supervivientes All Stars 2026’

El segundo gran pilar del canal llegará a las pantallas el jueves 10 de septiembre a partir de las 21:45 horas. En ese tramo horario dará comienzo la gala inaugural de ‘Supervivientes All Stars 2026’, la tercera edición de esta variante de leyendas del concurso de aventura. La emisión de apertura albergará los tradicionales saltos desde el helicóptero de los participantes, así como las novedades preparadas por la producción para la presente temporada.

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El equipo de profesionales al frente del espacio estará compuesto por Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda desde los estudios centrales de Madrid, mientras que la cobertura de las dinámicas y la convivencia en Honduras correrá a cargo de la periodista María Lamela.

Un formato con mayores exigencias y configuración del casting

La nueva temporada en territorio centroamericano ha sido planteada por el grupo de comunicación bajo premisas de mayor exigencia técnica y física en comparación con las etapas precedentes. A través de las promociones oficiales emitidas durante las últimas semanas, la cadena ha difundido consignas que inciden en una menor asistencia a los concursantes y en un desarrollo marcado por la dureza, sintetizado en lemas como «nada será como esperan», «cambia el juego», «nadie les va a regalar nada» y «sin ayudas».

Para abordar esta edición y captar el interés de la audiencia, la producción ha configurado una lista de concursantes compuesta por perfiles icónicos de la historia del formato. La nómina de participantes confirmados de manera oficial por el canal incluye a Rosa Benito, Chiqui, Arkano, Alma Bollo, Asraf Beno, Damián Quintero, Ivana Icardi y María Jesús Ruiz.

A la espera de que la cadena complete la lista definitiva, figuran como nombres pendientes de confirmación oficial los de Yola Berrocal, Omar Sánchez, Yulen Pereira, Víctor Janeiro, Albert Barranco y Lola Ortiz, manteniéndose la reserva sobre posibles incorporaciones adicionales para la gala de apertura.

Con esta estructura de estrenos en días consecutivos, el canal busca fortalecer su franja de máxima audiencia nocturna combinando las entregas del espacio de convivencia en las playas de Honduras con las dinámicas de ‘La Isla de las Tentaciones’.