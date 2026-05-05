El santoral católico celebra hoy, 6 de mayo, a Beato Francisco de Montmorency-Laval, obispo, con fecha de fallecimiento en 1708. Su figura se recuerda especialmente por el impulso misionero en Nueva Francia y por su empeño pastoral.

Este miércoles cae fuera de los grandes ciclos penitenciales, y la jornada ofrece un buen motivo para detenerse en la acción evangelizadora de la Iglesia. La conmemoración del obispo se completa con otros santos y beatos que, en conjunto, abarcan desde el martirio del siglo III hasta la vida monástica de la Antigüedad.

Beato Francisco de Montmorency-Laval (f. 1708)

Francisco de Montmorency-Laval nació en un contexto europeo marcado por las disputas políticas y religiosas del final del siglo XVI y el comienzo del XVII. Con el paso del tiempo, su vocación se orientó de manera clara hacia la misión, y su nombre quedó ligado al territorio de Nueva Francia (Canadá), donde la Iglesia buscaba consolidar comunidades cristianas en medio de dificultades reales de asentamiento y comunicación.

Como obispo, asumió una tarea exigente: acompañar a los fieles, organizar la vida eclesial y sostener el trabajo misionero. Su gobierno pastoral estuvo marcado por el deseo de formar comunidades sólidas, con una atención constante a la catequesis y a la disciplina eclesiástica, en un marco donde el esfuerzo por evangelizar no era una empresa abstracta, sino diaria.

Entre los rasgos más recordados de su acción destaca el impulso evangelizador en tierras del norte de América, unido a una visión de largo plazo para la Iglesia local. La memoria del beato conserva el eco de ese empeño: servir al Evangelio con estructuras, acompañamiento y presencia.

El 6 de mayo funciona, así, como una fecha de gratitud por su entrega episcopal y por la continuidad de la misión. Su fallecimiento en 1708 se convierte en el punto de referencia con el que la liturgia y la devoción popular mantienen vivo su testimonio.

Otros santos que se celebran el 6 de mayo

San Lucio de Cirene : profeta y doctor de la Iglesia (s. I).

: (s. I). Santos Mariano, lector, y Jacobo de Lambesa : mártires (f. 259 ).

: (f. ). San Venerio de Milán : obispo (f. 409 ).

: (f. ). Santa Benita de Roma : virgen y monja (s. VI).

: (s. VI). San Eadberto de Lindisfarne : obispo (f. 698 ).

: (f. ). Beato Bartolomé Pucci-Franceschi : presbítero (f. 1330 ).

: (f. ). Beata María Catalina Troiani : virgen (f. 1887 ).

: (f. ). Beata Ana Rosa Gattorno: religiosa (f. 1900).

Significado litúrgico y tradiciones del 6 de mayo

En la práctica devocional, el 6 de mayo suele ser una jornada propicia para pedir por los misioneros y por quienes sirven en tareas de formación y gobierno pastoral, siguiendo la estela del beato obispo Francisco de Montmorency-Laval. También es un día adecuado para recordar cómo la Iglesia ha honrado, en épocas muy distintas, el testimonio de los mártires como Mariano y Jacobo de Lambesa, así como la constancia monástica de Santa Benita de Roma y la dedicación sacerdotal de Bartolomé Pucci-Franceschi.

Si miramos el conjunto del santoral, el patrón es claro: se valora la fidelidad (en la vida consagrada), la enseñanza (recordada por Lucio de Cirene como doctor) y el cuidado de las comunidades (presente en la memoria de Venerio y Eadberto de Lindisfarne como obispos). Esta combinación hace del día una buena ocasión para rezar con sentido concreto: por la Iglesia local, por las vocaciones y por el crecimiento de la fe en quienes trabajan “en primera línea”.