ANDORRA – El ecosistema de los grandes creadores de contenido vuelve a estar bajo el foco por sus dinámicas laborales. Satu, quien fuera cámara de TheGrefg, ha reabierto la polémica tras denunciar públicamente la falta de estabilidad contractual durante su etapa con el streamer murciano, lanzando un dardo que se ha vuelto viral: “¿Prefieres comprarte un Goku de 2 metros que hacerle un contrato a tu cámara?”.

De repartidor de Glovo a cámara de élite

Según el relato de Satu, la realidad detrás de las cámaras de uno de los mayores creadores de habla hispana distaba mucho del éxito que se proyectaba. El colaborador asegura que carecía de seguridad económica y que la situación afectó gravemente a su bienestar personal.

Pluriempleo por necesidad: Satu afirma que, mientras trabajaba para el murciano, tenía que ejercer como repartidor de Glovo en Andorra para poder mantenerse.

Satu afirma que, mientras trabajaba para el murciano, tenía que ejercer como repartidor de Glovo en Andorra para poder mantenerse. Impacto en la salud mental: El excámara confiesa que la experiencia le llevó a necesitar ayuda profesional: «¿Para eso me ha servido trabajar con TheGrefg, para pillarme un psicólogo y arreglarme la cabeza?».

El excámara confiesa que la experiencia le llevó a necesitar ayuda profesional: «¿Para eso me ha servido trabajar con TheGrefg, para pillarme un psicólogo y arreglarme la cabeza?». La crítica al gasto: El denunciante cuestiona que se priorizaran compras de lujo y decoración para el set antes que la regularización de su situación laboral.

La defensa de TheGrefg: «Era freelance y sin exclusividad»

TheGrefg ha respondido a través de sus redes sociales, negando cualquier irregularidad y defendiendo que el vínculo profesional era de carácter externo.

“Trabajaba como cámara freelance, lo llamaba cuando necesitaba su servicio y cobraba por ello sin exclusividad”, explicó el streamer, quien además cuestionó que estas críticas aparezcan tres años después de finalizar la relación.

Voces a favor y en contra

El debate ha dividido a la comunidad de creadores:

Mordex (exeditor): Ha salido en defensa de TheGrefg, asegurando que era «con muchísima diferencia» el que mejor pagaba y el más organizado de todos sus clientes. Sostiene que, al ser un trabajo por cuenta propia para varios creadores, no tiene sentido exigir un contrato fijo.

Ha salido en defensa de TheGrefg, asegurando que era «con muchísima diferencia» el que mejor pagaba y el más organizado de todos sus clientes. Sostiene que, al ser un trabajo por cuenta propia para varios creadores, no tiene sentido exigir un contrato fijo. Críticas en redes: Muchos usuarios han aprovechado para recordar otras polémicas del streamer, como el conflicto inmobiliario con una anciana en Andorra o las críticas por sus sorteos de pago.

Este caso pone de manifiesto la creciente tensión en la industria del streaming sobre la profesionalización de los equipos de trabajo (editores, cámaras y diseñadores) que sostienen las millonarias estructuras de los creadores de contenido.