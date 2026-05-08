El santoral católico celebra hoy, 9 de mayo, a San Isaías, profeta, con una larga influencia en la tradición bíblica. En esta fecha se recuerda al gran mensajero que, en el siglo VIII a. C., puso por escrito y pronunció palabras de esperanza, juicio y conversión.

Es sábado y la jornada es una oportunidad para detenerse en la figura profética: Isaías ocupa un lugar destacado en la lectura de la Escritura y en la forma en que la liturgia mira la historia de la salvación. En el calendario aparecen también varios santos y beatos, desde los primeros siglos hasta mártires de épocas modernas.

San Isaías (s. VIII a. C.)

Isaías es uno de los profetas mayores y su obra se conserva en el Libro de Isaías. Aunque los detalles biográficos estrictos se expresan con cautela en los estudios, la tradición lo sitúa en el contexto del Reino de Judá y en un tiempo de tensiones políticas y religiosas, cuando el anuncio profético buscaba que el pueblo volviera a la fidelidad a Dios.

Su rasgo más reconocible es el tono profético: convoca a la conversión, denuncia la injusticia y, al mismo tiempo, abre perspectivas de esperanza para el futuro. En la espiritualidad cristiana, el libro de Isaías se relaciona con la manera de leer la historia como respuesta al designio de Dios, especialmente a través de sus grandes temas.

Isaías es también clave por su legado textual: las secciones atribuidas a su tradición han alimentado la predicación, la catequesis y la oración de generaciones. No se trata solo de una figura del pasado, sino de una presencia que sigue formando la sensibilidad religiosa, al proponer una palabra que interpela la vida concreta.

En el santoral, que la Iglesia le dedique una conmemoración en 9 de mayo ayuda a recordar que la fe no se sostiene únicamente en la repetición, sino en el encuentro con una palabra que orienta el corazón y educa la conducta.

Otros santos que se celebran el 9 de mayo

San Hermas de Roma : testimonio de los primeros tiempos, asociado a la tradición cristiana romana (s. I).

: testimonio de los primeros tiempos, asociado a la tradición cristiana romana (s. I). San Pacomio de Tebaida : abad y gran organizador del monacato; memoria el f. 347 .

: y gran organizador del monacato; memoria el . San Dionisio de Vienne : obispo , figura de la Galia cristiana (s. IV).

: , figura de la Galia cristiana (s. IV). San Geroncio de Ficocle : obispo , mártir en torno al f. 501 .

: , mártir en torno al . San Beato de Vendôme : presbítero y ermitaño , del s. VII .

: , del . San José Dô Quang Hiên : presbítero y mártir , vietnamita, f. 1840 .

: , vietnamita, . San Gregorio de Ostia : obispo , memoria del s. XI .

: , memoria del . Beato Forte Gabrielli : ermitaño , vida de retiro y oración, f. 1040 .

: , vida de retiro y oración, . Beato Benincasa de Montepulciano : religioso , f. 1426 .

: , . Beato Tomás Pickering : monje y mártir , f. 1679 .

: , . Beata María Teresa de Jesús Gerhardinger : virgen , f. 1879 .

: , . Beato Esteban Grelewski : presbítero y mártir, f. 1941.

Significado litúrgico

En esta fecha, la conmemoración de San Isaías se integra en la lectura orante de la Escritura: la tradición cristiana ha visto en los profetas una manera de comprender el tiempo de Dios. Además, el hecho de que sea sábado invita a preparar el domingo siguiente con una atención especial al sentido de la Palabra: releer fragmentos del Libro de Isaías ayuda a conectar exigencia moral y esperanza, uniendo el anuncio profético con la vida diaria.