El sorteo de Euromillones de hoy, viernes 8 de mayo de 2026, vuelve a reunir a millones de jugadores europeos pendientes de una combinación ganadora que puede repartir premios millonarios. En España, el sorteo forma parte de la oferta de Loterías y Apuestas del Estado y se juega dos veces por semana, martes y viernes. El sorteo de Euromillones se celebra en París a las 21:00 horas, según la información de horarios de SELAE.

A continuación, puedes consultar el resultado del sorteo de hoy. La combinación se actualizará cuando se publiquen los datos oficiales.

Resultado del Euromillones de hoy, viernes 8 de mayo de 2026

La combinación ganadora del Euromillones del viernes 8 de mayo de 2026 es:

Números: X, X, X, X y X

Estrellas: X y X

El Millón: XXX00000

* Resultado pendiente de publicación oficial.

Cómo se juega al Euromillones

Para participar en Euromillones hay que seleccionar cinco números del 1 al 50 y dos estrellas del 1 al 12. El objetivo es acertar la combinación completa, aunque existen varias categorías de premios que permiten ganar con menos aciertos.

Además, en España cada apuesta de Euromillones incluye la participación en El Millón, un sorteo adicional que garantiza un código premiado con 1 millón de euros para un jugador validado en España.

Categorías de premios del Euromillones

Euromillones reparte premios en diferentes categorías. La más alta corresponde a quienes aciertan los cinco números y las dos estrellas. También hay premios para combinaciones parciales, como cinco números y una estrella, cinco números sin estrellas, cuatro números y dos estrellas, y otras categorías menores.

El importe de los premios depende de la recaudación, del bote acumulado y del número de acertantes en cada país participante.

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Qué es El Millón

El Millón es el sorteo asociado a Euromillones en España. Cada apuesta genera un código único que participa en este premio adicional. Para ganar no es necesario acertar los números principales ni las estrellas, sino que el código del boleto coincida con el código agraciado.

Dónde comprobar el resultado oficial

Los resultados de Euromillones deben comprobarse siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, en administraciones autorizadas o mediante los canales oficiales del sorteo. Los premios solo se validan con la información oficial publicada por SELAE.

Próximo sorteo de Euromillones

Tras el sorteo de este viernes, el próximo sorteo de Euromillones se celebrará el martes siguiente, siguiendo el calendario habitual de martes y viernes.