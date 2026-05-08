Telecinco da un giro inesperado a la emisión de ‘La isla de las tentaciones’. A partir de la próxima semana, el reality dejará de emitirse los martes y miércoles en el access prime time, una franja que volverá a estar ocupada por ‘First Dates’.

El movimiento sorprende porque llega cuando el programa presentado por Sandra Barneda mantiene buenos datos de audiencia y sigue funcionando como uno de los formatos más fuertes de Mediaset. Sin embargo, la cadena ha decidido reducir su presencia semanal para evitar el desgaste del formato.

Mediaset ha anunciado que ‘First Dates’ regresará al access prime time de Telecinco los lunes, martes y miércoles. Esto supone la desaparición de las entregas cortas de ‘La isla de las tentaciones’ que se emitían entre semana.

La nueva organización de la parrilla queda así:

Lunes: ‘First Dates’ a las 21:45 horas y después la gala larga de ‘La isla de las tentaciones’ a las 23:00 horas.

Martes: ‘First Dates’ en access prime time.

Miércoles: ‘First Dates’ en access prime time.

De esta forma, los seguidores del reality tendrán que esperar a cada lunes para ver la evolución de las parejas y los tentadores.

El extraño cambio llega con buenos datos de audiencia

La decisión llama la atención porque ‘La isla de las tentaciones’ no atravesaba un mal momento. Esta misma semana, el programa logró uno de sus mejores datos en prime time, superando el 14% de cuota de pantalla y liderando su franja.

Además, las entregas del access habían conseguido situarse como segunda opción, por detrás de ‘El Hormiguero’ y por delante de ‘La Revuelta’. Por eso, la retirada de los martes y miércoles no responde tanto a un fracaso de audiencia como a una decisión estratégica.

Mediaset quiere evitar saturar el formato

La explicación más lógica está en el desgaste. Telecinco había apostado fuerte por ‘La isla de las tentaciones’, hasta el punto de emitirlo tres días por semana: los lunes con access y prime time, y los martes y miércoles con entregas en access.

Sin embargo, mantener ese ritmo puede acabar saturando al espectador. ‘La isla de las tentaciones’ es un formato que depende mucho de momentos concretos, reacciones, hogueras, celos y giros emocionales. Si se estira demasiado, corre el riesgo de perder impacto.

Mediaset parece haber optado ahora por proteger uno de sus productos más rentables y concentrar la emoción en una única noche principal.

Un reality difícil de estirar cada semana

A diferencia de otros realities con convivencia continua, ‘La isla de las tentaciones’ no funciona como un formato de emisión diaria basado en contenido 24 horas. Su fuerza está en escenas concretas, avances, vídeos clave y conflictos entre parejas y tentadores.

Extraer más de cinco horas semanales de programa puede obligar a alargar situaciones o incluir contenido menos potente. Ese riesgo de relleno puede perjudicar al formato, especialmente en una edición que llega apenas unos meses después de la anterior.

Telecinco reduce la exposición de uno de sus formatos estrella

El regreso de ‘First Dates’ también ayuda a equilibrar la parrilla. El dating show mantiene una identidad reconocible en el access prime time y permite a Telecinco diversificar su oferta antes del prime time.

Con este cambio, Mediaset reduce la presión sobre ‘La isla de las tentaciones’ y evita quemar una marca que sigue siendo clave para su programación.

‘La isla de las tentaciones’ seguirá los lunes

La retirada de martes y miércoles no supone la desaparición del reality. ‘La isla de las tentaciones’ continuará los lunes con su entrega principal en prime time, donde se concentrarán los momentos más importantes de la semana.

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La cadena busca así mantener la expectación, reforzar el evento semanal y evitar que el exceso de emisiones reduzca el interés del público.

Un giro para proteger el formato

El cambio de Telecinco puede parecer extraño por los buenos datos recientes, pero responde a una estrategia clara: evitar la saturación. Mediaset no quiere agotar uno de sus grandes formatos en plena crisis de audiencias y prefiere dosificarlo antes de que pierda fuerza.

A partir de ahora, ‘First Dates’ recupera su sitio en el access prime time y ‘La isla de las tentaciones’ vuelve a concentrar su impacto en la noche de los lunes.