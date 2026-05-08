El capítulo de ‘La Promesa’ de este viernes 8 de mayo llega con revelaciones decisivas y un giro que puede cambiar para siempre el destino de varios personajes. La investigación de Pía sobre el nombre de Mercedes del Amor la llevará hasta una conclusión demoledora: Leocadia podría estar detrás de la muerte de Jana.

Mientras tanto, Adriano continúa en una situación crítica tras despertar sin poder ver. El diagnóstico médico será especialmente duro y dejará a Martina completamente desolada.

Adriano despierta sin visión y Martina pide ayuda

Después de superar la fiebre, Adriano despierta ante la preocupación de quienes lo rodean. Sin embargo, pronto se confirma lo peor: no puede ver nada.

Martina comprueba con angustia que Adriano ha perdido la visión y pide ayuda de inmediato. La situación moviliza a Alonso, que decide llamar al médico para conocer el verdadero alcance de lo ocurrido.

El parte médico será demoledor. Adriano podría haberse quedado ciego de forma irreversible, una noticia que supone un golpe durísimo para él y para Martina, que no sabe cómo reaccionar ante este nuevo escenario.

Leocadia acepta la boda de Ángela y Curro

En otra de las grandes tramas del episodio, Leocadia parece claudicar ante los planes de boda de Ángela y Curro. Después de mostrar su rechazo al compromiso, acabará dando su bendición a la pareja.

Sin embargo, esa aparente aceptación despierta dudas. Leocadia no suele actuar sin intención, por lo que su cambio de actitud podría esconder una nueva estrategia.

Por su parte, Alonso se muestra mucho más entusiasmado con el enlace y asegura a Curro que tirará la casa por la ventana para la boda con Ángela.

Pía investiga a Mercedes del Amor

El nombre de Mercedes del Amor sigue ganando peso en la trama. Pía le cuenta a Teresa que hace mucho tiempo vio una carta dirigida a Cristóbal firmada con ese nombre, pero hay algo más que empieza a inquietarla.

La doncella continúa investigando y logra vincular ese nombre con el cuaderno de la joyería. Esa conexión la conduce a una conclusión aterradora: no habría sido Cruz quien compró el veneno que acabó con Jana, sino doña Leocadia.

El descubrimiento puede cambiar por completo la percepción de lo ocurrido y reabrir una de las heridas más profundas de la serie.

Pía cree que Leocadia mató a Jana

La investigación de Pía da un vuelco inesperado. Tras atar cabos, llega a la conclusión de que Leocadia compró el veneno y asesinó a Jana.

Esta revelación coloca a Leocadia en el centro de una de las mayores intrigas de ‘La Promesa’. Si Pía consigue demostrarlo, el secreto podría sacudir por completo la vida en el palacio y desmontar la versión que hasta ahora parecía sostener la muerte de Jana.

PUBLICIDAD

La pregunta es qué hará Pía con esta información y si se atreverá a enfrentarse a una mujer tan poderosa como Leocadia.

Estefanía chantajea a Carlo

El capítulo también mostrará la doble cara de Estefanía. Aunque aparenta ayudar a María Fernández, en realidad seguirá moviendo sus propios hilos.

Estefanía chantajeará a Carlo con una amenaza muy seria: si no le consigue dinero, confesará que está embarazada de él. Su actitud confirma las sospechas de Teresa, que ya intuía que la doncella ocultaba su verdadera personalidad tras varias máscaras.

Manuel, Curro y Julieta descubren el fraude del duque de Carril

Mientras tanto, Manuel, Curro y Julieta avanzan en la investigación sobre el duque de Carril. Con la ayuda de un experto contable, confirmarán que los libros de cuentas del duque son fraudulentos.

Este descubrimiento puede ser clave para frenar el chantaje que pesa sobre Vera y para desenmascarar los verdaderos intereses del duque.

Qué pasó en el capítulo anterior de ‘La Promesa’

En el capítulo anterior, Curro y Ángela anunciaron formalmente sus planes de boda ante una Leocadia indignada, que rechazó la idea de una vida sin títulos.

Estefanía debutó sirviendo a los señores con éxito, aunque Teresa empezó a sospechar que escondía algo. Por su parte, el duque de Carril entregó a Manuel el libro de cuentas de su empresa, mientras Vera se mostró más tranquila tras hablar con Manuel.

Además, Martina y Jacobo se plantearon si su relación todavía podía salvarse. En la zona del servicio, Pía intentó disculparse con Ricardo por su indiscreción, pero él la rechazó con dureza.

El episodio terminó con uno de los momentos más duros: Adriano despertó tras superar la fiebre y descubrió que se había quedado completamente ciego.

‘La Promesa’ cierra la semana con una revelación clave

El capítulo del viernes 8 de mayo promete cerrar la semana con un giro de enorme impacto. La posible implicación de Leocadia en la muerte de Jana abre una nueva etapa en la ficción, mientras Adriano afronta un futuro incierto marcado por su pérdida de visión.

Con el compromiso de Curro y Ángela, el chantaje de Estefanía y el fraude del duque de Carril, ‘La Promesa’ encara una entrega cargada de secretos, sospechas y consecuencias.