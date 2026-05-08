Alba Carrillo regresó este miércoles 6 de mayo a ‘El sótano club’, en Ten, tras dos días ausente por motivos de salud, y lo hizo con un alegato muy duro contra RTVE y contra algunos de los fichajes de ‘MasterChef Celebrity Legends’.

La presentadora, que colabora de forma habitual en programas de la corporación pública como ‘D Corazón’, no se mordió la lengua al criticar que la televisión pública dé espacio a rostros conocidos con polémicas fiscales o declaraciones controvertidas sobre el pago de impuestos.

Alba Carrillo carga contra los fichajes de ‘MasterChef’

Durante la tertulia, Alba Carrillo sorprendió a sus compañeros al lanzar una crítica directa contra RTVE. La colaboradora aseguró que hay famosos que, pese a tener problemas con Hacienda, acaban siendo contratados para participar en programas de la cadena pública.

“Hay muchos que son defraudadores y, de repente, les contratan para ir a cocinar a TVE”, afirmó en el plató de ‘El sótano club’.

Carrillo reconoció al instante que sus palabras podían tener consecuencias profesionales, especialmente porque trabaja en espacios vinculados a RTVE. Aun así, decidió seguir adelante con su denuncia pública.

“Esto me puede salir caro”

La presentadora admitió que su comentario podía pasarle factura. “Esto me puede salir caro”, señaló antes de insistir en que sentía la necesidad de decirlo.

Cuando sus compañeros le pidieron nombres o iniciales, Alba Carrillo fue todavía más explícita y señaló directamente a Paz Vega, una de las concursantes de ‘MasterChef Celebrity Legends’.

Alba Carrillo señala a Paz Vega

Carrillo cuestionó la presencia de Paz Vega en las cocinas de RTVE por su situación con Hacienda. La actriz apareció en el listado de morosos de la Agencia Tributaria publicado en junio de 2025, con una deuda que ascendía a casi 2,3 millones de euros, según la información difundida entonces por medios como elDiario.es.

“¿Qué hace Paz Vega? ¿Que va a volver a cocinar en las cocinas de RTVE teniendo una deuda con Hacienda? Insólito”, criticó Alba Carrillo durante la tertulia.

La presentadora puso así el foco en la contradicción que, a su juicio, supone que una cadena pública cuente con personajes famosos que mantienen deudas fiscales relevantes.

También critica la presencia de Ofelia Hentschel

La crítica de Alba Carrillo no se quedó en Paz Vega. La colaboradora también mencionó a Ofelia Hentschel, exconcursante de ‘MasterChef 9’, por unas declaraciones que realizó desde Dubái en las que cuestionó el pago de impuestos en España.

Carrillo recordó aquel episodio y reprochó que RTVE volviera a contar con ella en las cocinas del talent culinario. Según defendió, resulta incoherente que alguien que pidió no pagar impuestos vuelva a tener espacio en la televisión pública.

“TVE, la tuya, la que tú quieres; y de repente está allí en las cocinas otra vez. Pero señora, si está pidiendo que no paguemos impuestos”, expresó visiblemente molesta.

Sus compañeros le preguntan si quiere volver a La 1

El tono de la intervención llevó a uno de los tertulianos a preguntarle si realmente quería seguir apareciendo en La 1 después de esas declaraciones.

Alba Carrillo respondió defendiendo su postura y asegurando que ella paga sus impuestos. Además, reivindicó su papel dentro de la cadena pública y lamentó que se siga contando con determinados perfiles para sus programas.

“Yo pago mis impuestos”, insistió, antes de añadir que le molesta que RTVE permita ciertos fichajes en espacios de entretenimiento.

Críticas a Shine Iberia y a Macarena Rey

La colaboradora también apuntó contra Shine Iberia, la productora responsable de ‘MasterChef’, y mencionó directamente a su CEO, Macarena Rey.

Carrillo sostuvo que la productora tiene mucho poder dentro del formato y recordó que, según su versión, en una ocasión la convocaron y después la desconvocaron. Aun así, consideró que RTVE debería ejercer más control sobre los perfiles que participan en sus programas.

Alba Carrillo eleva el tono contra RTVE

El alegato de Alba Carrillo se suma a otras intervenciones críticas que la presentadora ha realizado en televisión. En esta ocasión, su mensaje ha llamado especialmente la atención porque afecta de lleno a la cadena pública con la que ella misma colabora.

Su crítica abre de nuevo el debate sobre los criterios de selección de famosos en programas de entretenimiento de RTVE, especialmente cuando se trata de rostros conocidos con polémicas fiscales o declaraciones públicas controvertidas.

PUBLICIDAD

Un nuevo frente para ‘MasterChef Celebrity Legends’

‘MasterChef Celebrity Legends’ vuelve a colocarse en el centro de la polémica antes de su estreno o emisión. El formato de cocina de RTVE ha reunido a varios rostros conocidos de ediciones anteriores y mantiene su apuesta por nombres mediáticos.

Sin embargo, las palabras de Alba Carrillo han situado el foco en una cuestión distinta: si la televisión pública debe contar con famosos que arrastran deudas con Hacienda o polémicas relacionadas con los impuestos.

La presentadora ha dejado claro que, aunque sus declaraciones puedan tener consecuencias, no piensa callarse ante lo que considera una incoherencia de RTVE.