La semana termina en ‘Valle Salvaje’ con un capítulo cargado de tensión. La serie de las tardes de La 1 emite este viernes 8 de mayo su episodio 411, una entrega marcada por la desaparición de Leonor y María y por las consecuencias de la confesión de Alejo sobre la muerte de Domingo.

Después de ceder ante las presiones de Enriqueta, el pequeño de los Gálvez de Aguirre se encuentra en una situación límite. Aunque ha confesado el asesinato de Domingo, todavía guarda secretos que pueden cambiarlo todo.

Alejo confiesa que mató a Domingo en defensa propia

El capítulo del viernes arrancará con Alejo intentando explicar lo ocurrido. El joven confesará que mató a Domingo, pero asegurará que lo hizo en defensa propia.

Su declaración, lejos de cerrar el conflicto, abrirá nuevas preguntas. Alejo oculta algo más y Enriqueta no tardará en percibirlo. La presión sobre él aumentará de nuevo, especialmente cuando su tía empiece a interrogarlo por otro nombre clave: Evaristo.

Enriqueta acorrala a Alejo con preguntas sobre Evaristo

Enriqueta no tendrá piedad con Alejo. Tras lograr que confesara el asesinato de Domingo, seguirá presionándolo con preguntas sobre Evaristo, convencida de que el joven no ha contado toda la verdad.

La tensión crecerá hasta el punto de que Luisa escuchará lo peor, un momento que puede tener graves consecuencias para todos los implicados. La confesión de Alejo amenaza con desestabilizar a la familia y poner en peligro el futuro del personaje.

Leonor desaparece con María

La otra gran trama del capítulo tendrá como protagonistas a Leonor y María. Rafael dejará a la niña al cuidado de su aya, pero poco después nadie conseguirá encontrarlas por el palacio.

La desaparición de ambas encenderá todas las alarmas. La nueva aya ya había generado dudas desde su llegada, y su ausencia con María puede confirmar los temores de quienes no terminaban de confiar en ella.

La incógnita es qué ha ocurrido realmente y si Leonor ha actuado por iniciativa propia o si hay algo más detrás de su desaparición.

Dámaso, Victoria y Mercedes siguen adelante con su venganza

Mientras tanto, Dámaso, Victoria y Mercedes continúan con sus planes de venganza. La amenaza sigue creciendo pese a las sospechas de don Hernando, que no termina de confiar en lo que ocurre a su alrededor.

El avance de esta trama mantiene abierta una de las líneas más peligrosas de la serie, con varios personajes moviéndose entre el engaño, la ambición y los ajustes de cuentas.

Matilde y Atanasio afrontan una dura verdad

El episodio también pondrá el foco en Matilde y Atanasio, que después de vivir un momento de felicidad tendrán que enfrentarse a una realidad dolorosa.

La serie prepara así un nuevo golpe emocional para la pareja, cuya historia ha ido ganando peso en las últimas entregas.

Qué pasó en el capítulo anterior de ‘Valle Salvaje’

En el capítulo anterior, las maniobras de Amadeo en la cocina encontraron respuesta por parte de Braulio y de don Hernando, dejando al cocinero de la Casa Grande en una situación delicada.

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Además, Leonor recibió los consejos de Enriqueta, mientras la presión sobre Alejo llegó a su punto más alto. Finalmente, el joven se quebró y confesó el asesinato de Domingo, un giro que dejó su futuro completamente en el aire.

‘Valle Salvaje’ cierra la semana con máxima tensión

El capítulo 411 de ‘Valle Salvaje’ promete cerrar la semana con varias tramas en plena ebullición. La desaparición de Leonor con María, las preguntas de Enriqueta sobre Evaristo y la verdad que escucha Luisa pueden marcar un antes y un después en la ficción.

La serie de La 1 llega al viernes con un episodio clave, en el que los secretos familiares y las amenazas ocultas vuelven a situarse en el centro de la historia.