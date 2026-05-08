‘Supervivientes 2026’ pisa el acelerador en Telecinco. El reality ha anunciado durante su décima gala una importante novedad que afectará directamente al futuro de la edición: habrá una expulsión extraordinaria este domingo en una gala especial presentada por Sandra Barneda.

La noticia se dio a conocer a través del esperado comunicado de Poseidón, cuyo contenido fue revelado por Jorge Javier Vázquez durante la emisión principal del jueves. Los concursantes, por ahora, permanecen ajenos a este cambio de mecánica.

Una gala especial con expulsión sorpresa

Telecinco emitirá este domingo una nueva gala de ‘Supervivientes 2026’ en la que se producirá una expulsión sorpresa entre los nuevos nominados. La ceremonia de eliminación cambia así de forma excepcional su día habitual y añade una nueva sacudida al concurso.

La entrega, conducida por Sandra Barneda, no solo incluirá la salida de un concursante. También contará con juegos de localización, prueba de líder y una nueva ronda de nominaciones, por lo que la convivencia en Honduras volverá a quedar completamente alterada.

Dos expulsiones definitivas en una misma semana

Con este movimiento, ‘Supervivientes 2026’ cerrará su décima semana con dos expulsiones definitivas. La primera se produjo este jueves, con la salida de Marisa Jara, y la segunda tendrá lugar en la gala especial del domingo.

La decisión supone un giro importante en el ritmo del reality, que entra en una fase más exigente para los concursantes. La organización acelera la competición y aumenta la presión sobre los supervivientes, que deberán afrontar nuevas pruebas y nominaciones en un plazo mucho más corto.

Los concursantes aún no conocen la noticia

Uno de los elementos más llamativos del anuncio es que los participantes todavía no saben lo que va a ocurrir. Jorge Javier Vázquez compartió la información con los espectadores, pero los concursantes continúan sin conocer el alcance del comunicado.

Esto puede provocar una reacción de sorpresa en Honduras cuando descubran que habrá una nueva eliminación definitiva apenas unos días después de la expulsión de Marisa Jara.

Telecinco busca reforzar la noche del domingo

El cambio de emisión llega en un momento delicado para ‘Supervivientes 2026’ en la noche dominical. El formato anotó el pasado domingo su mínimo histórico, con un 11,2% de cuota de pantalla y menos de 900.000 espectadores.

Con esta gala especial, Telecinco intenta dar un impulso al programa y recuperar interés en una franja que se ha complicado para el reality. La expulsión extraordinaria, los juegos decisivos y las nuevas nominaciones buscan añadir tensión y atraer de nuevo a la audiencia.

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‘Supervivientes 2026’ acelera su recta final

La edición afronta una semana clave. La doble expulsión, el cambio excepcional de día y las nuevas dinámicas confirman que el concurso entra en una etapa más intensa, en la que cualquier decisión puede cambiar el rumbo de los supervivientes.

Con Sandra Barneda al frente de la gala especial del domingo y Jorge Javier Vázquez como conductor de las entregas principales, ‘Supervivientes 2026’ refuerza su apuesta por el directo, la sorpresa y la eliminación como grandes motores del formato.